Marijn Beuker heeft onlangs voor verbazing gezorgd bij de spelersgroep van Ajax, zo stelt clubwatcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad. De directeur voetbal meldde zich tijdens een bespreking van John Heitinga namelijk in de kleedkamer, waar hij met zijn telefoon bezig bleef.

Na afloop van de 0-2 nederlaag in eigen huis tegen AZ was toenmalig trainer Heitinga bezig met zijn nabespreking, als hij door een speler wordt onderbroken. “Hey, vind je het normaal om met je telefoon bezig te zijn terwijl de trainer praat?”, vroeg de niet nader genoemde routinier met een stemverheffing aan de andere kant van de kleedkamer.

De speler had het hier niet tegen een ploeggenoot, maar sprak Beuker aan op zijn ‘gebrek aan respect’, zo schrijft Inan. De directeur voetbal was even daarvoor uit het toilet komen lopen en was ondertussen druk met zijn mobiele telefoon. “Wat hij in de kleedkamer doet, vragen meerdere spelers zich af”, illustreert de Ajax-volger de verbazing binnen de spelersgroep.

Toch was de selectie niet alleen maar verbaasd, want hen die Beuker al wat langer kenden, keken niet op van het gedrag. De bestuurder staat namelijk heel graag in de spotlights, dus is een tripje naar de kleedkamer niet vreemd. Waar de supporters van Ajax Beuker erg belangrijk vinden en hem graag de doorslag zien geven in de zoektocht naar een nieuwe trainer, stuit hij intern juist op veel weerstand. Met name de praktijkgerichte oud-voetballers zouden niet tevreden zijn met de moderne manier waarop Beuker de club wil inrichten.