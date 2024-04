Analist geeft live op televisie eerlijk toe te genieten van complete ondergang van Ajax

Willem van Hanegem ontkent maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport te genieten van de complete ondergang van Ajax dit seizoen. Youri Mulder daarentegen geeft eerlijk toe daar minder moeite mee te hebben.

Van Hanegem is maandagavond te gast in het televisieprogramma Rondo van Ziggo. Hij blikt samen met analisten Youri Mulder, Marco van Basten en Rafael van der Vaart onder meer terug op de afgang van Ajax van afgelopen weekend in de Klassieker tegen Feyenoord (6-0 verlies). Presentator Wytse van der Goot vraagt zich af hoe Van Hanegem kijkt naar de dramatische situatie bij Ajax. “Is leedvermaak een woord dat in jouw boek staat?”

“Nee, hoe kom je daar nou bij?”, reageert de clubicoon van Feyenoord. “Ik weet dat de rest aan tafel geen leedvermaak heeft. En jij ook niet. Dus dan moet jij weten dat ik dat ook niet heb. Toch? Ik hoop dat Ajax… Als Ajax goed speelt, dan spelen ze goed. En als ze winnen en het is verdiend, dan is het verdiend. Je denkt toch niet dat ik denk: godverdikkie, lekker: een pak op de flikker gehad?”

“Nou, ik heb dat wel een klein beetje zo”, interrumpeert Mulder Van Hanegem. “Op een gegeven moment dreigde de situatie te ontstaan dat Ajax afstand zou nemen van de rest van de competitie, zoals in Duitsland. Wat dat betreft is het verval van Ajax de afgelopen jaren helemaal geen slechte ontwikkeling. Je moet natuurlijk geen Bayern München van Nederland krijgen”, vindt de oud-spits van onder meer Schalke 04.

“Ik ben het daar niet mee eens”, reageert Van Basten op Mulder. “Het is alleen maar mooi als een club zo goed is dat die ons als Nederland goed kan vertegenwoordigen in Europa. Dat vind ik belangrijk.” Mulder: “Ja, nee… Ik vind ook wel belangrijk dat je niet elk jaar een club hebt die met tien punten verschil kampioen wordt, zoals Paris Saint-Germain in Frankrijk.”

