Verweij verklapt welke spelers Koeman eigenlijk wilde laten afvallen

Volgens Mike Verweij wilde bondscoach Ronald Koeman Nick Olij, Ian Maatsen, en af laten vallen bij het Nederlands elftal. Blessures van Marten de Roon en Quinten Timber zorgden er echter voor dat de Liverpool-middenvelder en Ajax-aanvaller mee mogen naar het Europees kampioenschap in Duitsland.

Valentijn Driessen denkt dat Koeman het moeilijk zou hebben gehad als De Roon en Timber wel fit waren geweest. "Hij is er om die keuzes te maken en dan laat je iemand gewoon thuis en daar heb je maling aan”, vertelt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Maar De Roon had er gewoon bijgezeten, imber had er bij het afvallen van De Roon ook zeker bij had gezeten en dan had Koeman een andere keuze moeten maken.”

“Wij dachten wel dat Bergwijn dan diegene was die het haasje zou zijn, op het moment dat Timber en/of De Roon beschikbaar zouden zijn”, vervolgt de chef voetbal. “Dan had Koeman een aanvaller minder zou hebben meegenomen. Hij zij ook op de persconferentie dat hij nu de kans had om een aanvaller meer mee te nemen”, aldus Driessen.

Mike Verweij gaat nog even terug naar de afvallers en verklapt welke spelers de bondscoach eigenlijk wilde laten afvallen. “Het aanvankelijke lijstje van Koeman was dat Olij zou afvallen, Maatsen zou afvallen, als Timber en De Roon fit waren geweest zou Gravenberch afvallen, maar dat werd al heel snel De Roon, en dan zou Bergwijn afvallen.”

