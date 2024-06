Bas Nijhuis moet vluchten, nadat boze Joey van den Berg achtervolging inzet

Bas Nijhuis heeft vrijdagavond de woede van Joey van den Berg op zijn hals gejaagd. De arbiter was van mening dat Van den Berg in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nemelaer 7 en FC De Rebellen een overtreding in het strafschopgebied maakte, waarna een strafschop volgde. Het zorgde ervoor dat de oud-voetballer achter Nijhuis aan ging sprinten.

Van den Berg, die in het verleden als middenvelder onder meer uitkwam voor PEC Zwolle en sc Heerenveen, maakte bij een 0-4 voorsprong voor zijn FC De Rebellen een vermeende overtreding in het strafschopgebied. Nijhuis twijfelde geen moment en legde de bal in de vriendschappelijke wedstrijd tussen de amateurclub en de oud-profvoetballers op de stip, tot ergernis van Van den Berg, die pas net in het veld stond.

De voetballer besloot in een volle sprint achter Nijhuis aan te gaan. De arbiter uit Enschede had het net op tijd door, waardoor hij de 38-jarige oud-voetballer voor kon blijven: "Hiervoor moet je dus trainen als scheidsrechter", reageerde Nijhuis na afloop van de wedstrijd via Instagram op het moment.

