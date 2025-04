KNVB komt ‘deze week’ met keiharde straf: ‘Drie tot zes punten in mindering’

Vitesse gaat deze week opnieuw een puntenstraf krijgen van de KNVB, zo weet Chris Woerts. Volgens de sportmarketeer brengt de bond binnenkort opnieuw ‘minimaal drie tot zes punten’ in mindering bij de Arnhemmers.

De toekomst van Vitesse is nog altijd onzeker. De club werd onlangs overgenomen door vijf buitenlandse investeerders, maar doordat zij verzuimen ‘essentiële’ en ‘noodzakelijke’ informatie te delen, staan de Arnhemmers nog altijd onder flinke druk. Afgelopen weekend hintte Vitesse al naar een nieuwe puntenstraf, nadat de licentiecommissie het verzoek alle documenten door een onafhankelijke accountant te laten beoordelen had afgewezen, zo meldde De Telegraaf toen. “In plaats daarvan is besloten om meer punten in mindering te brengen”, schreef de noodlijdende club.

In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside bevestigt Woerts dat de KNVB inderdaad een puntenstraf gaat uitdelen aan Vitesse. “Vitesse, dat is ook wat”, begint de sportmarketeer in zijn gesprek met Wilfred Genee. “Die krijgen deze week minimaal drie tot zes punten in mindering. Ze hebben er geloof ik al dertig gehad, dus dit kan er nog wel bij. Ze hebben weer niet aan de voorwaarden voldaan.”

Op 15 juni moet Vitesse een sluitende begroting hebben, anders komt de licentie voor komend seizoen in gevaar. “Maar dat gaat niet gebeuren”, is Woerts direct stellig. “Het is een heel groot maatschappelijk probleem in Arnhem en omstreken. Ik denk dat de aandeelhouders uiteindelijk hebben toegezegd dat ze het tekort gaan aanvullen, maar dat weten we op 15 juni. Je gaat geen club kopen om te zeggen: we gaan er na een half jaar afscheid van nemen.”

Eerdere puntenstraffen Vitesse

Voor Vitesse is de aanstaande puntenstraf alweer de vierde van het huidige seizoen. In november werden bij de Arnhemmers al 21 punten in mindering gebracht, wat een optelsom van vier verschillende straffen was. Later in het seizoen volgden ook nog puntenstraffen van respectievelijk zes en drie punten. Met deze nieuwe straf komt Vitesse nog steviger op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie te staan.

VIDEO: Chris Woerts onthult nieuwe puntenstraf Vitesse

