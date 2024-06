PSV krijgt concurrentie: Champions League-deelnemer overweegt zich te melden voor Driouech

Sporting Portugal overweegt zich na de play-offs finale tussen Excelsior en NAC Breda in Rotterdam te gaan melden voor , zo weet FCUpdate-presentator Mounir Boualin. De buitenspeler van de club uit Kralingen staat in de concrete belangstelling van PSV, maar dat de 22-jarige aanvaller daar gaat tekenen is nog geen uitgemaakte zaak.

Boualin weet te melden dat Sporting Portugal overweegt om zich na het weekeinde officieel te melden bij Excelsior voor Driouech. De interesse van de kampioen van Portugal voor de voetballer uit IJmuiden komt niet uit het niets, want in januari was er ook al interesse van Sporting Portugal voor de speler van Excelsior, zo wist Sjoerd Mossou destijds namens het Algemeen Dagblad te melden.

De club, die net als PSV ook in de winterstop gecharmeerd was van Driouech, wil deze zomer opnieuw de strijd met de Eindhovenaren aangaan om de vleugelspeler, die goed in het profiel van de Portugezen zou passen. Sporting Portugal speelt dit seizoen vaak in een 1-3-4-3 systeem. De Portugese beleidsbepalers verwachten dat Driouech goed in deze speelstijl, gecombineerd met hoge intensiteit, zal passen.

De komende weken lijkt er meer duidelijkheid te komen waar de toekomst van Driouech daadwerkelijk ligt. Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, schreef vrijdag dat de verwachting is dat PSV de komst van Driouech na de play-offs om promotie/degradatie wil afronden. Dat lijkt echter ook het moment te zijn dat Sporting Portugal zich wil mengen in de strijd om de vleugelaanvaller.