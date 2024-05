Noa Vahle reageert op groot nieuws over stiefvader: 'Als je het puur aan mij persoonlijk vraagt...'

Noa Vahle heeft donderdagavond in De Oranjezomer voor het eerst gereageerd op het nieuws dat haar stiefvader Jeroen Rietbergen niet verder vervolgd wordt in de zedenzaak rond The Voice of Holland. Rietbergen, die als bandleider bij dat programma betrokken was, werd verdacht van strafbare feiten als dwang, aanranding of zelfs verkrachting.

Gisteren (woensdag) werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie voor die zaken onvoldoende bewijs heeft gevonden, waardoor besloten werd de zaak te seponeren. In een eerder stadium gaf Rietbergen, de partner van Vahle's moeder Linda de Mol, wel toe dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat zijn vertrek bij The Voice inluidde.

Hélène Hendriks vraagt Vahle donderdagavond of ze wil en durft te reageren op wat voor haar 'best een lastige dag' moet zijn geweest. "Liever wil ik daar natuurlijk niets over zeggen, maar ik begrijp ook dat je het vraagt", reageert de verslaggever. "Inhoudelijk niet, want ik denk dat je dat eigenlijk nooit op de totaal juiste manier kunt verwoorden, dus dan kan je dat maar beter niet doen. En ik denk dat er gisteren ook voldoende over gezegd is", vervolgt Vahle.

Daarna wil ze wel uitleggen hoe het nieuws bij haarzelf gevallen is: "Als je puur aan mij persoonlijk vraagt hoe het is, dan ben ik natuurlijk opgelucht. Ik denk, zeker omdat het zo lang heeft geduurd, dat het voor iedereen die erbij betrokken is heel veel impact heeft. Dus, in die zin ben ik blij dat we ons hopelijk nu weer op de toekomst kunnen focussen en een beetje uitgaan van het positieve. Dus ik denk dat ik het daarbij wil laten", besluit Vahle.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Vahle moet achter Joost Klein aan, maar uit live op televisie haar grote frustratie over die beslissing

Sportverslaggeefster Noa Vahle was zondagmiddag niet aanwezig bij de ontknoping in de verschillende Europese topcompetities.