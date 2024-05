EK-selectie Frankrijk bekend: Deschamps selecteert speler met nul interlands

In navolging van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland heeft Frankrijk de definitieve selectie bekendgemaakt. Didier Deschamps heeft daarin opvallend genoeg plaats voor . De aanvaller van Paris Saint-Germain ontwikkelt zich weliswaar stormachtig, maar speelde nog geen minuut voor de nationale ploeg. Ook N’Golo Kanté is van de partij.

De uitverkiezing voor Kanté is nóg wat opvallender dan de selectie van Barcola. De kleine middenvelder heeft als basisspeler tijdens het voor Frankrijk ‘gouden’ Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland weliswaar een grote staat van dienst, maar kwam inmiddels al bijna twee jaar niet meer in actie voor de nationale ploeg. Hij speelde op 3 juni 2022 zijn laatste interland. Kanté verruilde Chelsea afgelopen zomer voor Al-Ittihad in Saudi-Arabië en leek daarmee definitief afstand te nemen van het interlandvoetbal, maar niets is dus minder waar. Deschamps vertrouwt voor het EK in Duitsland op de 33-jarige routinier.

Kanté zal onder meer de jonge Barcola bij de hand moeten nemen. De 21-jarige aanvaller transfereerde afgelopen zomer voor 45 miljoen euro van Olympique Lyonnais naar Paris Saint-Germain en maakt daar een veelbelovende indruk, maar kwam nog niet in actie voor de nationale ploeg. Deschamps heeft desondanks in zijn 25-koppige selectie een plekje voor hem ingeruild. Barcola is zeker niet de enige aanvaller van PSG die met Frankrijk afreist naar Duitsland. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Randal Kolo Muani zijn uiteraard eveneens van de partij, evenals hun ploeggenoot en middenvelder Warren Zaïre-Emery.

Keepers

Alphonse Areola (West Ham United)

Mike Maignan (AC Milan)

Brice Samba (Lens)

Verdedigers

Jonathan Clauss (Marseille)

Theo Hernández (AC Milan)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Ferland Mendy (Real Madrid)

Benjamin Pavard (Internazionale)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern München)

Middenvelders

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Youssouf Fofana (AS Monaco)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Adrien Rabiot (Juventus)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Aanvallers

Bradley Barcola (PSG)

Kingsley Coman (Bayern München)

Ousmane Dembélé (PSG)

Olivier Giroud (AC Milan)

Randal Kolo Muani (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Marcus Thuram (Internazionale)

