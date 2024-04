Driessen krijgt Derksen en Van der Gijp aan het lachen met vermeende kandidaat-opvolger Kroes

Valentijn Driessen heeft de heren van Vandaag Inside aan het lachen gekregen met zijn informatie over de mogelijke opvolging van Alex Kroes bij Ajax. De algemeen directeur is geschorst vanwege handel met voorwetenschap en keert naar alle waarschijnlijkheid niet meer terug in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten wederom op zoek naar een algemeen directeur en volgens Driessen zingt de naam van Bert van Oostveen rond.

Johan Derksen kan het haast niet geloven en ook René van der Gijp kan een glimlach niet onderdrukken. “Die is heel bekend natuurlijk met Michael van Praag en die hebben heel fijn samengewerkt bij de KNVB”, vertelde Driessen dinsdagavond aan tafel bij Wilfred Genee. Van Praag is momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen en heeft de deur voor een terugkeer van Kroes al gesloten. Ajax moet dus op zoek naar een opvolger en volgens Driessen ligt de optie van Van Oostveen op tafel. Hoe serieus dat is, vertelde de verslaggever van De Telegraaf niet.

Artikel gaat verder onder video

Van Oostveen is momenteel directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Hij heeft 22 jaar bij de KNVB gewerkt in diverse managementfuncties: van manager competitiezaken en projectleider bij Europees én Wereldkampioenschappen tot uiteindelijk bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal. De heren van Vandaag Inside zijn echter meer onder de indruk van de andere naam die door Driessen eerder op de dinsdag is geopperd om Kroes op te volgen: Michael Kinsbergen. De geboren Amsterdammer was begin vorig decennium al actief bij Ajax, toen werkte hij als algemeen directeur van AFC Ajax NV de uiteindelijke algemeen directeur van de recordkampioen Edwin van der Sar in.

“Dat is die vriend van Cruijff ja. Die heeft toen Van der Sar ingewerkt, maar daarin is hij niet geslaagd verder. Maar dat is wel een man met ervaring”, aldus Derksen, die vervolgens twee andere namen ter sprake bracht: Wesley Sneijder en Patrick Kluivert. “En, daar geniet ik zelfs een beetje van, je ziet Wesley en Kluivert hoofdschuddend door Nederland bewegen. Want Ajax heeft allerlei mensen nodig en die twee worden overgeslagen. Dát is frustrerend voor twee van zulke grote voetballers”, zo klonk het. Kluivert sprak maandagavond in Veronica Offside nog zijn verbazing uit over het feit dat zijn naam nog niet is genoemd voor het hoofdtrainerschap. John van ’t Schip is bezig aan zijn laatste maanden als interim-hoofdtrainer en Kroes boog zich de afgelopen weken al over diens opvolging. Die taak zal nu op het bordje van onder meer Marijn Beuker en Kelvin de Lang komen te liggen.

Driessen is van beide heren echter niet onder de indruk. Dat liet de verslaggever al blijken in de podcast Kick-off en in Vandaag Inside sprak hij zelfs cynisch over de Directeur Voetbal en scout. “Maar ze hebben gelukkig wel die Beuker en De Lang. Dan komt alles helemaal goed.” Van Praag gelooft daar heilig in, maar Driessen zou zich ‘heel veel’ zorgen maken als hij Van Praag was. “Van Gaal zit in Portugal en Danny Blind heeft twaalf ambachten en dertien ongelukken bij Ajax. Hij heeft het één keer heel goed gedaan, dat was in de tijd van Marc Overmars, die trok toen de kar. Die twee (Beuker en De Lang) gaan het nu bepalen. Ik heb er een heel hard hoofd in. Dit zijn ook de mensen die Henderson dolgraag naar Ajax wilden halen”, zo klonk het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.