Driessen niet alleen vernietigend over Kroes: ‘Zij stonden voor de komst van Henderson, dat zegt toch alles’

Alex Kroes staat naar aanleiding van het persbericht van Ajax over zijn schorsing uiteraard in het middelpunt van de aandacht, maar Valentijn Driessen heeft eveneens geen goed woord over voor Marijn Beuker en Kelvin de Lang. Zowel Beuker als De Lang zijn nog niet heel lang werkzaam in de Johan Cruijff ArenA, maar drukten al wel hun stempel met de komst van Jordan Henderson. Driessen is echter niet onder de indruk van de Engelsman en vindt diens komst alleszeggend voor het functioneren van Beuker en De Lang.

Het is niet voor het eerst dit seizoen onrustig bij Ajax. De Amsterdammers dachten zich met de aanstelling van Kroes weer te kunnen richten op de toekomst, maar nu de algemeen directeur met onmiddellijke ingang is geschorst en mogelijk ook niet meer terugkeert, zijn ze weer terug bij af. Ajax maakt in het persbericht over de schorsing van Kroes bekend dat diens werkzaamheden door zijn collega-directieleden worden overgenomen. Kroes had zijn ogen al gericht op de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer én de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. Twee agendapunten waarover onder meer Beuker en De Lang zich mogelijk zullen ontfermen.

Artikel gaat verder onder video

Ajax stelde Beuker op advies van Louis van Gaal aan als directeur voetbal, De Lang begon vorig jaar als hoofdscout en was tijdens de voorbije transferwindow de technische eindverantwoordelijke. Driessen ziet het somber in voor Ajax. “Waar moet het in godsnaam heen? Als je de mensen ziet die er nu zitten…”, zegt de verslaggever in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Marijn Beuker heeft het voor het zeggen. Dat is een 37-/38-jarige jongen (Beuker is 39, red.) die ergens in de Schotse tweede divisie is mislukt, naar Nederland is gekomen en alleen in de opleiding van AZ heeft gezeten. Kelvin de Lang… Totaal geen cv, helemaal niets. Een jonge jongen die echt helemaal niets weet van Ajax en die doet de transfers. Dit zijn twee mensen…”, zegt Driessen, alvorens hij wordt onderbroken door Mike Verweij.

De Ajax-watcher krijgt in eerste instantie echter geen kans om iets te zeggen. “Mike, laat me even uitpraten want anders ga je domme dingen zeggen. Dit zijn twee mensen die stonden voor de komst van Jordan Henderson. Nou, dat zegt toch alles”, aldus Driessen. Verweij moet lachen en neemt het op voor Beuker en De Lang. “Dat is Valentijns stokpaardje, maar even ter verdediging van Kelvin de Lang. Die heeft bij Manchester City gezeten en daar een heleboel deals gesloten voor jeugdspelers. Marijn Beuker heeft weliswaar bij een Schotse tweede divisionist gezeten, maar ook bij AZ en de eerste geluiden binnen Ajax zijn wel heel positief over hem.”

Driessen wil er echter niets van weten. “Omdat er binnen Ajax nergens een klankboord is die op het niveau van Johan Cruijff kan denken. Michael van Praag en Danny Blind ook niet”, zo klinkt het. Driessen is de afgelopen maanden meermaals kritisch geweest op Henderson. De Engelsman werd door Ajax met veel bombarie binnengehaald, maar heeft nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Met Henderson binnen de lijnen wist Ajax vooralsnog pas één keer te winnen, op 3 maart tegen FC Utrecht (2-0). De voormalig Liverpool-aanvoerder kampt momenteel met een blessure. Hij moest het duel met PEC Zwolle al aan zich voorbij laten gaan en ontbreekt ook tegen Go Ahead Eagles en Feyenoord.

