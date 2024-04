Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt door Ajax beschuldigd van handel met voorkennis. De algemeen directeur zou vlak voor zijn benoeming aandelen van Ajax hebben gekocht, waarmee hij mogelijk in overtreding van de wet is. Welke straf hangt Kroes boven het hoofd?

Ajax meldde dinsdagochtend dat Kroes een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023 ruim 17.000 aandelen van Ajax heeft gekocht. De raad van commissarissen heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit. Ajax heeft Kroes geschorst en wil de samenwerking beëindigen. Maar voor Kroes dreigt ook strafrechtelijke vervolging.

Welke straf kan Alex Kroes krijgen?

Het handelen met voorkennis is in Nederland verboden gesteld in artikel 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het maakt daarbij niet uit of het tot voordeel of verlies heeft geleid. In de Wet op de Economische Delicten wordt de straf bepaald voor handelen met voorkennis. De straf kan bestaan uit hechtenis, een geldboete of taakstraf. Het hangt van de ernst van de zaak af welke straf van toepassing is.

Alex Kroes stapt naar Autoriteit Financiële Markten

Kroes is het oneens met zijn schorsing. Hij zegt zich niet zomaar bij het besluit van de raad van commissarissen te kunnen neerleggen. "Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen", schrijft Kroes in een statement. "Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt. Ajax moet weer Ajax worden."

Waarom is handelen met voorkennis strafbaar?

De effectenmarkten (de beurs) hebben een belangrijke functie in de economie. Vooral omdat bedrijven de winsten uit effectenhandel gebruiken voor bedrijfsinvesteringen. Ook zijn sommige hypotheken en pensioenfondsen gekoppeld aan de beurs. Eerlijkheid op de effectenmarkten is daarom een belangrijk doel van de overheid.

Meldplicht

Vermoedt een beleggingsonderneming dat er handel met voorkennis of marktmisbruik gebeurt? Dan moet de onderneming dit melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Iedere medewerker kan de melding doen. Diegene hoeft geen bewijzen te leveren. Als er een redelijke grond bestaat voor het vermoeden, is dat genoeg. Na een melding van voorkennis of marktmisbruik bepaalt de AFM of er een onderzoek moet komen.

