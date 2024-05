Ajax ziet routinier zwaar op de begroting drukken, maar gaat vooralsnog niet uit van een vertrek

Het is vooralsnog de verwachting dat bij Ajax blijft, zo schrijft clubwatcher Johan Inan donderdagochtend in het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist concluderen speler en club dat de komst van Henderson geen schot in de roos is geweest voor de Amsterdammers. Het is niet uitgesloten dat de samenwerking stopt, maar dat is vooralsnog niet het geval.

In het Algemeen Dagblad wordt, net als een week geleden in Voetbal International, gesproken over een mogelijk vertrek van Henderson bij Ajax. De middenvelder heeft, mede door een vervelende spierblessure die hij opliep, geen onuitwisbare indruk kunnen maken in Amsterdam: "Wat in de gespeelde duels opviel, is dat hij secuur is aan de bal, verbaal zeer dominant aanwezig is, maar ook weer niet de benen en de leiderschap heeft om de grote onderlinge afstanden en het gebrek aan routine bij Ajax alleen op te vangen", schrijft Inan in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad.

Een opvallend moment in het eerste half jaar van Henderson bij Ajax was de afwezigheid van een maand. De Engels international heeft niet op sportcomplex De Toekomst gerevalideerd van zijn blessure, maar in Engeland: "In die maand ontplofte Ajax bestuurlijk door de schorsing van de nieuwe directeur Alex Kroes en sportief, toen Hendo’s teamgenoten, met Gerónimo Rulli (31) als enige dertiger in de basis, werden geslacht bij aartsrivaal Feyenoord", stipt Inan aan. In die periode had Ajax, het leiderschap, de ervaring en verbale kwaliteiten van Henderson - al is het maar in de kleedkamer - erg goed kunnen gebruiken.

Van een complete mismatch wil Inan niet spreken, maar wel drukt de Engelsman zwaar op de begroting van Ajax. Het kan een aanleiding voor Ajax zijn om een breuk te forceren, terwijl Henderson - die hoopte om meer ervaren spelers en de komst van Graham Potter - zelf een vroegtijdig vertrek niet langer uitsluit. Dat is alleen op dit moment echter niet aan de orde, zo stelt Inan: "De verwachting is vooralsnog ook dat hij blijft", besluit de journalist.

