Feyenoord - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt De Klassieker uitgezonden?

De ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip had zondag 1 september jongstleden al gespeeld moeten worden, maar de politiestaking stak er toen nog een stokje voor. Woensdagavond is het dan eindelijk zover. Hoe laat en waar is de kraker tussen de aartsrivalen te zien?

Hoe laat begint Feyenoord - Ajax?

De eerste Klassieker van dit seizoen stond al voor speelronde 4 op het programma, maar nadat de politievakbonden hadden aangekondigd om ook tijdens deze wedstrijd te gaan staken, besloot de Rotterdamse driehoek om er een streep doorheen te zetten. De KNVB moest op zoek naar een nieuwe datum. Die zoektocht dreigde een hels karwei te worden, maar dat bleek wel mee te vallen. Woensdag 30 oktober om 18.00 uur wordt er alsnog afgetrapt bij Feyenoord - Ajax. De Klassieker staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Op welke zender is Feyenoord - Ajax te zien?

De ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax wordt uitgezonden op het open kanaal van ESPN. Het kabeltelevisienetwerk pakt flink uit voor de kraker tussen de huidige nummers drie en vier van de Eredivisie. De voorbeschouwing gaat namelijk al om 17.15 uur van start.

Hoe staan Feyenoord en Ajax ervoor in de Eredivisie?

Zoals hierboven al aangegeven is Feyenoord - Ajax de wedstrijd tussen de huidige nummers vier en drie van de Eredivisie. Beide ploegen staan momenteel op negentien punten, maar Ajax heeft één wedstrijd minder gespeeld. De Amsterdammers boekten afgelopen zondag een moeizame 1-0 zege op Willem II. Feyenoord maakte daarentegen opnieuw indruk. Na de overwinningen op achtereenvolgens Girona (2-3), FC Twente (2-1), Go Ahead Eagles (1-5) en Benfica (1-3) moest ook FC Utrecht eraan geloven: 0-2.

Onderlinge historie in De Kuip

Ajax heeft woensdagavond het een en ander recht te zetten. De Amsterdammers leden op 7 april van dit jaar nog een historische nederlaag in De Kuip: 6-0 werd het maar liefst. Dat was de eerste thuiszege van Feyenoord op de aartsrivaal sinds 27 januari 2019 (6-2). Als we naar de onderlinge historie kijken is Ajax nog altijd in het voordeel. Van de tachtig gespeelde wedstrijden in De Kuip won Ajax er 31. Feyenoord trok 26 keer aan het langste eind, 23 keer eindigde De Klassieker onbeslist.

