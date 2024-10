Willie Overtoom vreest met grote vreze voor Ajax: 'Dan kunnen ze zomaar een gigantisch pak rammel krijgen'

Willie Overtoom heeft weinig vertrouwen in een goed resultaat voor Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord van komende woensdag. De Amsterdammers zegevierden weliswaar in hun eerste drie wedstrijden na de recente interlandperiode, maar maakten tegen Heracles Almelo, Qarabag én Willem II allesbehalve een overtuigende indruk. Mocht Francesco Farioli in De Kuip opnieuw niet voor zijn ‘sterkste’ elf kiezen, dan sluit Overtoom een ‘gigantisch pak rammel’ niet uit.

Ajax boekte weliswaar zeges op Heracles Almelo, Qarabag en zondagavond ook op Willem II (1-0), maar in Almelo en Azerbeidzjan gaven de Amsterdammers veel kansen weg en was het ook aan de bal niet overtuigend. In de thuiswedstrijd tegen Willem II hoefde de Amsterdamse defensie zich op een aantal momenten na weliswaar geen ernstige zorgen te maken, maar was het aan de bal opnieuw heel pover wat de ploeg van Farioli liet zien.

Artikel gaat verder onder video

Dat geeft te denken voor de wedstrijd van komende woensdag, op bezoek bij Feyenoord. Het duel met de aartsrivaal had normaal gesproken op 1 september jongstleden afgewerkt moeten worden, maar vanwege de aangekondigde politiestaking ging er toen een streep doorheen. Ajax leek op dat moment juist op de goede weg, nadat er in de play-offs van de Europa League overtuigend was afgerekend met Jagiellonia Bialystok. Feyenoord worstelde daarentegen met z’n vorm en had in de Eredivisie al tweemaal punten laten liggen. Maar de situatie lijkt nu helemaal te zijn gekanteld. De Rotterdammers spelen bij vlagen oogstrelend voetbal - vooral tegen Go Ahead Eagles en Benfica - terwijl het bij Ajax allemaal heel moeizaam is.

LEES OOK: Kees Kwakman schrikt van Ajax en heeft 'te doen' met één speler: 'Hoelang wordt dit nog geaccepteerd?'

Forse nederlaag voor Ajax wordt niet uitgesloten

Overtoom is dan ook ‘heel erg benieuwd’ naar De Klassieker. “Kijkend naar de wedstrijd in Azerbeidzjan gaat Feyenoord Ajax geen seconde de ruimte geven om te voetballen en denk ik dat mits de opstelling normaal is, Ajax zomaar een gigantisch pak rammel kan krijgen”, zo schrijft de oud-prof van onder meer Heracles Almelo en AZ op X. Met ‘normale opstelling’ doelt Overtoom natuurlijk op het roulatiebeleid dat Farioli hanteert. De Italiaan wijzigde zijn opstelling voor het thuisduel met Willem II op liefst tien plekken ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Qarabag. Daniele Rugani was de enige die mocht blijven staan. Het is ook voor De Klassieker tegen Feyenoord de grote vraag hoe Farioli het gaat aanpakken.

Overtoom plaatst in ieder geval zijn vraagtekens bij de keuzes van Farioli. “Probleem is dat je op deze manier totaal geen vastigheden creëert, dat is eigenlijk wat je ook wel terugziet in wedstrijden, het oogt onwennig. Maar goed, we gaan het ervaren”, zo leest het. Overtoom roept met zijn tweet reacties op van Ajax-supporters. Zij kunnen zich over het algemeen (nog) wel vinden in de keuzes van Farioli. “Moge duidelijk zijn dat Feyenoord qua kwaliteit van de selectie mijlenver voorop ligt. De rotaties (weliswaar bijzonder veel vandaag) zijn best goed te praten. Met een redelijke a-ploeg en een dramatische b-ploeg moet je er alles aan doen je a-ploeg fit en intact te houden”, zo leest het onder meer.

Ben heel erg benieuwd naar hoe Ajax supporters aankijken tegen de vele mutaties in het elftal?



Daarnaast ben ik heel erg benieuwd naar de wedstrijd van woensdag. Kijkend naar de wedstrijd in Azerbeidzjan gaat Feyenoord ze geen seconde de ruimte geven om te voetballen en denk ik… — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) October 27, 2024

Wat wordt De Klassieker? Laden... 71.9% Feyenoord wint 10.9% Gelijkspel 17.2% Ajax wint 256 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen: 'Ajax wordt tien à twintig procent beter als hij meedoet'

Theo Janssen denkt dat één speler een heel groot verschil kan maken bij Ajax.