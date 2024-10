Inspiratieloos Ajax stelt eigen supporters teleur, maar zegeviert tegen Willem II

Een pover Ajax heeft op zondag van Willem II weten te winnen. In de Johan Cruijff ArenA werd de generale repetitie voor de Klassieker van komende woensdag met 1-0 gewonnen. De matchwinner is, hoe kan het ook anders, Davy Klaassen. Francesco Farioli koos ervoor om met tien nieuwe namen aan te vangen ten opzichte van de Europese wedstrijd tegen Qarabag in Baku.

De nummer vier in de competitiefase van de Europa League speelde op zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Willem II. Afgelopen donderdag wonnen de Amsterdammers in Azerbeidzjan van Qarabag in de Europa League. Het weekend voor het Europese affiche was Ajax nipt iets te sterk voor Heracles. Op Erve Asito eindigde een vermakelijke wedstrijd in 3-4 voor de gasten uit de hoofdstad. Willem II is ook niet onaardig bezig aan het huidige seizoen. Voorafgaand aan de partij tegen Ajax behaalde het al twaalf punten, en dat als promovendus. Drie overwinningen, drie keer gelijkspel en drie nederlagen voor de mannen van coach Peter Maes.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan het duel was er nog een indrukwekkend eerbetoon voor de overleden Johan Neeskens, die op 7 oktober zijn laatste adem uitblies. In minuut vier ging Brian Brobbey om de keeper heen. Thomas Didillon haalde de spits neer. In eerste instantie gaf scheidsrechter van dienst Bas Nijhuis geen penalty, maar hij werd naar het scherm geroepen om toch even te komen kijken. Lang had de arbiter niet nodig, en hij legde de bal vervolgens op de stip. Mister 1-0, Davy Klaassen ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje. Het was wederom de middenvelder die de openingstreffer maakte. Brobbey kreeg zes minuten later de kans op de 2-0, maar hij kreeg zijn schoen niet lekker tegen de bal en miste vanaf ongeveer vijf meter afstand.

In de veertiende minuut raakte Ahmetcan Kaplan de bal met zijn hand. Het leek even op een penalty, maar na kijken van de VAR bleek dat de handsbal buiten het zestienmetergebied was gemaakt. Zodoende werd het een vrije trap voor de Tilburgers. Kyan Vaesen ging achter de bal staan en schoot de bal snoeihard op goal. Dinant Ramaj redde knap met een reflex op de kanonskogel. Zo chaotisch als dat de eerste minuten waren, zo relatief saai was de rest van de eerste helft. Alleen Brobbey kreeg nog een kans vanaf vijf meter van de goal, maar die miste hij. Met een stand van 1-0 zochten de spelers de kleedkamers op.

De tweede helft begon ook niet bepaald met veel kansen of mooi samenspel. Sterker nog, de tweede helft ging door waar de eerste helft gebleven was. Het enige noemenswaardige moment tot op de negentigste minuut was een hachelijk moment met Ramaj, die de bal even leek te verspelen. Ajax kwam met de schrik vrij, want dat had zomaar de tegengoal voor Willem II kunnen zijn. Komende woensdag staat de Klassieker tegen Feyenoord op het programma in De Kuip.