Aboutaleb hakt knoop door over doorgaan Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, heeft besloten dat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax komende zondag NIET door kan gaan.

De politiebonden kondigden maandag aan te gaan staken rondom en tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die voor komende zondag 1 september om 14.30 uur op het programma stond. Doordat de politiebonden de voorbije twee speelronden in de Eredivisie ook al een aantal wedstrijden hadden uitgezocht om actie te voeren, bestond in De Kuip al de vrees dat ook De Klassieker niet door zou gaan. De politiebonden voeren actie om een verlenging van de Regeling Vervroegde Uittreding (RUV) af te dwingen. Die maakt voor agenten die voor 2026 de leeftijd van 65 jaar bereiken onder voorwaarden eerder te stoppen met werken.

Die regeling loopt volgend jaar af. De politiebonden willen graag een verlenging daarvan, maar omdat ze vanuit de regering nog niets hebben vernomen, blijven ze voorlopig actie voeren. Maandag werd al bekend dat de politiebonden De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax hadden uitgekozen om nieuwe acties te gaan voeren. Zo zouden er rond De Kuip helemaal geen agenten aanwezig zijn. Feyenoord liet in eerste reactie al weten te hopen dat de acties van de politie niet ten koste zouden gaan van het voetbal. De uiteindelijke beslissing of De Klassieker wel of niet door kon gaan lag bij de zogeheten driehoek, bestaande uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

Artikel gaat verder onder video

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft dus besloten een streep te zetten door het duel tussen Feyenoord en Ajax. “De andere wedstrijden gingen ook zonder politie door, maar kijkend naar de voorgeschiedenis van de Klassieker leek dat voor zondag vrijwel onmogelijk”, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Hoewel er bij De Klassieker al jaren geen uitsupporters welkom zijn, worden er altijd veel agenten ingezet. “Aboutaleb zou dan moeten kiezen tussen een kort geding of het verbieden van de wedstrijd. Eredivisie-directeur Jan de Jong en zijn collega’s reikten echter oplossingen aan zodat De Klassieker komende zondag alsnog gespeeld kon worden”, zo klonk het. Maar dat gebeurt dus niet.

LEES OOK: Klassieker staat op losse schroeven: 'Grote kans dat Feyenoord - Ajax niet doorgaat'

LEES OOK: Politievakbond gaat in op staking rond Klassieker: 'Het is gewoon een ereschuld'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord waren twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.