Klassieker staat op losse schroeven: 'Grote kans dat Feyenoord - Ajax niet doorgaat'

De kans is groot dat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van komende zondag niet doorgaat. Dat schrijft De Telegraaf maandagmorgen naar aanleiding van de aankondiging van de vier gezamenlijke politiebonden althans. Zij hebben aangekondigd dat er rondom de kraker tussen de aartsrivalen geen agenten aanwezig zijn vanwege acties voor een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen.

De politiebonden besloten tijdens de tweede speelronde van de Eredivisie niet aanwezig te zijn bij de wedstrijden FC Twente - Sparta Rotterdam en NAC Breda - Ajax. Ook afgelopen weekend voerden de politiebonden actie. Sinds 2001 kunnen politieagenten drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken, maar die regeling loopt volgend jaar af. De agenten wensen nu een verlenging van die regeling. Na de acties in het weekeinde van 17 en 18 augustus vreesde Feyenoord al dat de politiebonden ook rondom De Klassieker tegen Ajax actie zouden voeren.

LEES OOK: Supporters van Ajax schelden Feyenoord uit tijdens duel met Panathinaikos

Dat lijkt nu dus inderdaad te gaan gebeuren. “Politiemensen zijn voor deze wedstrijd de hele dag niet beschikbaar en gaan zich verzamelen voor een speciale vakbondsbijeenkomst op afstand van de Rotterdamse Kuip”, zo wordt woordvoerder Maarten Brink van de vier gezamenlijke politiebonden geciteerd door De Telegraaf. Hoewel uitsupporters al jaren niet welkom zijn bij De Klassieker, vereist de kraker tussen de eeuwige rivalen altijd een ‘enorme veiligheidsoperatie’. Vooral de aankomst van de spelersbus van Ajax vormt een ‘heikel punt’, zo klinkt het. “De Rotterdamse politie moet elk jaar de trukendoos openen om de bussen uit Amsterdam veilig het stadion binnen te loodsen en te voorkomen dat Feyenoord-hooligans deze belagen.”

Bovendien verzamelen Feyenoord-fans zich al vroeg voor de wedstrijd ‘massaal’ op het voorplein bij het stadion. “Hierdoor is er een grote kans dat burgemeester Ahmed Aboutaleb het risico te groot vindt om de wedstrijd door te laten gaan. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de zogenaamde driehoek, bestaande uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie”, zo klinkt het.

Geen signalen vanuit de regering

De recente politieacties heeft vooralsnog niet gesorteerd in het gewenste effect. De politiebonden hebben tot op heden niet vanuit de regering vernomen dat ‘er wordt gewerkt aan een fatsoenlijk vroegpensioen’. “De focus van de politieacties ligt daarom dit weekend op De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax”, zo klinkt het op de website van de politieactie. “De RVU-actie (Regeling Vervroegd Uittreden, red.) rond De Klassieker Feyenoord - Ajax is de derde binnen de reeks van politieacties rond de wedstrijden in de Eredivisie. Als dit niet tot reacties van het kabinet leidt, gaan deze acties het weekend erna onverminderd door.”

