Grote onzekerheid richting Feyenoord - Ajax: 'Gaat De Klassieker wel door?'

Over anderhalve week staat in De Kuip al de eerste Klassieker van dit seizoen op het programma, maar het is nog zeer de vraag of de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax überhaupt doorgang kan vinden. De politiebonden voerden afgelopen weekend actie tijdens twee voetbalwedstrijden en in De Kuip bestaat de vrees dat ze Feyenoord - Ajax eveneens aan zich voorbij laten gaan. Dat vertelt Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad althans.

De politiebonden in Nederland besloten afgelopen weekeinde niet aanwezig te zijn bij de wedstrijden FC Twente - Sparta Rotterdam en NAC Breda - Ajax. Sinds 2021 kunnen politieagenten drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken, maar die regeling loopt volgend jaar af. De agenten wensen nu een verlenging van die regeling. Na de acties van afgelopen weekeinde bestaat nu de vrees dat de politie ook tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op 1 september afwezig wil zijn.

“Er is nog wel één maar, maar dat is misschien een ander onderwerp. Gaat De Klassieker wel door?”, vraagt Gouka zich af in de AD Voetbalpodcast, nadat de Feyenoord-watcher zich had uitgelaten over de aanloop naar De Klassieker. Ajax deed donderdagavond uitstekende zaken in de jacht op een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De Amsterdammers komen dit weekeinde niet in actie in de Eredivisie en dankzij de 1-4 overwinning in Polen kunnen ze zich dus al grotendeels voorbereiden op de ontmoeting met Feyenoord. Áls die doorgaat. “In De Kuip hoor ik dat daar wel enige vrees voor is omdat de politie natuurlijk wedstrijden uitzoekt om te staken of in ieder geval niet aanwezig te zijn”, zo zegt Gouka.

Volgens de verslaggever is het ‘onmogelijk’ om de kraker tussen Feyenoord en Ajax zónder aanwezigheid van de politie door te laten gaan. “Dat is bij De Kuip natuurlijk onmogelijk. Als de politie die wedstrijd daarin meeneemt, dan kan er natuurlijk niet gevoetbald worden. Aboutaleb gaat natuurlijk achter de politie staan, dus als zij die wedstrijd daarvoor uitkiezen, dan zijn die clubs kansloos.” Volgens Gouka dringt zich dan de vraag op welke club daarvan de meeste nadelen ondervindt. “In eerste instantie denk je dan aan Feyenoord, omdat zij waarschijnlijk iets verder zijn dan Ajax, dat opnieuw de boel op de rit moet krijgen. Maar goed, de aanloop is voor Ajax dus niet ongunstig”, doelt Gouka op het normaliter gelopen tweeluik met Jagiellonia Bialystok en de mogelijkheid om bijna een week vol te kunnen trainen.

“Laten we hopen dat de wedstrijd gewoon doorgaat en de politie die wedstrijd er niet bij zet”, zo vervolgt Gouka. Over twee dagen is de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord. De politie zal tijdens dat duel geen actie voeren, maar Gouka realiseert zich dat bij De Klassieker nog veel meer agenten aanwezig zullen moeten zijn. “Dus als zij die staking of hoe je het ook mag noemen doordrukken of doorduwen de komende tijd, dan is De Klassieker natuurlijk ideaal om aandacht te vragen.”

