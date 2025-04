Van der Goot confronteert Van Bronckhorst live op televisie met Leeds-gerucht

Wytse van der Goot confronteert Giovanni van Bronckhorst live op Ziggo Sport met de geruchten over een mogelijk dienstverband bij Leeds United. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Rangers FC en Besiktas zegt dat er 'op dit moment niets speelt'.

Van Bronckhorst en Van der Goot staan woensdagavond op het veld in het Olympisch Stadion in Barcelona, waar Gio's oude club FC Barcelona het in de halve finale van de Champions League opneemt tegen Internazionale. Tijdens de voorbeschouwing komt Barcelona-aanvaller Raphinha ter sprake, Van der Goot grijpt de gelegenheid met beide handen aan om een bruggetje te maken naar de berichtgeving uit Engeland: "Hij komt van Leeds", hint de verslaggever.

"Ja, Leeds... Ik heb het gelezen, ja!", begrijpt Van Bronchorst de hint direct. "Op dit moment speelt er niets", bezweert de oud-international echter. "Het is wel een mooie club, hoor", probeert Van der Goot. Daar is Van Bronckhorst het wel mee eens: "Zeker". In de studio trekt Hélène Hendriks een duidelijke conclusie: "Hij weet dus niks van Leeds, doorgaans weet je dan dat volgende week alles rond is", grapt de presentatrice. Analist Ronald de Boer ziet het wel zitten: "We zullen het zien, maar ik zou het een mooie club voor hem vinden. Leeds is in potentie een clubje die in potentie heel groot kan worden. Een sleeping giant ja, ik kwam er even niet op", aldus de oud-voetballer.

Leeds gaat met nog één speelronde te gaan aan kop in de Championship en is al zeker van promotie naar de Premier League. De directie zou echter twijfelen aan de huidige hoofdtrainer, de Duitser Daniel Farke, zo wist The Guardian eerder deze week te melden. Mocht het tot een afscheid komen, dan zou Van Bronckhorst volgens de kwaliteitskrant één van de kandidaten zijn om het stokje van Farke over te nemen. Ook voormalig PSV-trainer Roger Schmidt en Davide Ancelotti, assistent van zijn vader Carlo Ancelotti bij Real Madrid, zouden op het lijstje van Leeds staan.

