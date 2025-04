'Premier League lonkt voor Van Bronckhorst'

Giavanni van Bronckhorst zou in beeld zijn bij Leeds United om de huidige manager, Daniel Farke, op te volgen. Dat meldt The Guardian. De directie van de kersverse promovendus zou twijfelen aan Farke en daarom meerdere nieuwe hoofdtrainers in de gaten houden.

Leeds United promoveerde maandag naar de Premier League, na twee seizoenen Championship-voetbal. Dat alles onder leiding van de Duitse hoofdtrainer Farke. Leeds heeft met twee wedstrijden te gaan 94 punten verzameld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Summerville krijgt opvolger: tweede Nederlander op rij verkozen tot Championship-speler van het jaar

Toch is er intern bij Leeds twijfel aan de trainer, zo schrijft The Guardian. Voorzitter Paraag Marathe zou het gesprek aangaan met Farke over de toekomst. Leden van het consortium dat Leeds in handen heeft, zouden niet overtuigd zijn van Farkes kwaliteiten om de club te leiden in de Premier League. In zijn tijd met Norwich City degradeerde de trainer al eens uit die competitie.

In het geval dat Farke geen overtuigende visie heeft hoe het volgende seizoen aan te vliegen, zou de directie van Leeds op zoek gaan naar een vervanger. Van Bronckhorst is één van de drie namen die genoemd worden. Ook voormalig PSV-trainer Roger Schmidt en Davide Ancelotti, de zoon van Carlo Ancelotti, zouden gevolgd worden.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗

👉 Buitenlandse media kijken ogen uit: grote Nederlandse ster in de Champions League 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗