Ajax wint overtuigend van Jagiellonia Bialystok en staat met één been in competitiefase Europa League

Ajax heeft in Bialystok goede zakengedaan in het Europese voetbal. In het laatste tweeluik voor de Europa League-competitiefase heeft de club uit Amsterdam met 1-4 gewonnen van en bij Jagiellonia Bialystok. Een gunstige uitgangspositie voor Ajax, dat volgende week in de eigen Johan Cruijff ArenA het af mag maken. Chuba Akpom was met een hattrick de gevierde man.

In een sfeervol Pools stadion stond de Europa League-kraker op het programma tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax. De 22 gladiatoren kwamen onder een indrukwekkende sfeeractie het veld op. Ongeveer 450 Ajacieden hebben de trip gemaakt van Nederland naar Bialystok. Ze kregen waar voor hun geld, want zij zagen hun favoriete club vrij eenvoudig winnen in het oosten van Polen.

Ajax-coach Francesco Farioli heeft behoorlijk ingegrepen na de 2-1 nederlaag in Breda tegen NAC afgelopen weekend. De eerste tien minuten van de wedstrijd waren meteen doelpuntrijk. De thuisploeg kreeg in de vierde minuut een corner waaruit meteen de 1-0 werd gemaakt door Adrian Dieguez Grande, die de bal na de rebound makkelijk kon binnen knikken. Aan de andere kant duurde het slechts vier minuten voordat de gelijkmaker op het scorebord stond. Chuba Akpom schoot de bal mooi binnen en zorgde voor een gelijke stand: 1-1.

Dat was niet alles want in de eerste helft werd het ook nog 1-2 voor de club uit de Nederlandse hoofdstad. Mika Godts kon de bal op de doellijn in het goal koppen. Onder andere Akpom en Carlos Forbs hadden nog flink wat kansen op de marge te verdubbelen na de 1-2, maar de aanvallers bleven niet beheerst genoeg bij het afronden. De spelers gingen aan de Poolse thee.

De tweede helft startte in eerste instantie niet echt met een hoge amusementswaarde. Het was vooral Bialystok wat een beetje achterin rondspeelde. Forbs en Steven Berghuis kwamen wel tot kansen, maar wederom werd er niet gescoord. Ook Godts schoot de bal in de 58ste minuut nog op doel, maar de keeper kon makkelijk pareren. Ajax was wel stukken beter dan de Poolse ploeg. Na zestig minuten was daar de verlossing voor Ajax. Weer was het de goal van Akpom die voor feest zorgde bij de meegereisde supporters.

Niet veel later mocht de Engelsman ook optekenen voor zijn hattrick. Ajax kreeg namelijk een penalty in de 67ste minuut, en Akpom ging achter de bal staan. Hij schoot raak: 1-4 voor Ajax. Even later kreeg Ajax wéér een penalty, maar Godts schoot deze in de handen van de keeper. Ajax heeft dus een geweldig uitgangspunt voor een plek in de competitiefase van de Europa League dit seizoen. FC Twente en AZ spelen dit seizoen op hetzelfde Europese niveau.

