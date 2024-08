Ajax én tv-regisseur staan op het verkeerde been in Polen, onhandige actie Pasveer

De wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax kent donderdagavond een spectaculaire openingsfase. Al in de vijfde minuut opende de kampioen van Polen de score, maar in de negende minuut kwam Ajax op 1-1. Later in de eerste helft werd het zelfs 1-2.

Met name Remko Pasveer zal niet blij zijn met de vroege tegentreffer. Die viel uit een corner die onnodig werd weggegeven door de keeper: aan de achterlijn wilde hij de bal binnenhouden en zo een corner voorkomen, maar hij raakte de bal verkeerd.

Vervolgens leek Jagiellonia de tijd te nemen voor een corner, maar de thuisploeg verraste Ajax door plots de versnelling in te zetten. De corner werd plots zo snel genomen, dat het moment niet live te zien was op tv.

Jagiellonia koos voor een korte corner. Nene speelde de bal naar Jaroslaw Kubicki en kreeg 'm vervolgens terug. Na de voorzet van Nene schoot Villar Miki tegen Pasveer aan, waarna Adrián Diéguez van dichtbij binnenkopte.

“Ajax was niet voorbereid op die hele snelle corner. De regisseur trouwens ook niet”, merkte commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport op.

Ajax komt snel langszij en gaat eroverheen

Lang kon Jagiellonia niet genieten van de voorsprong, want Ajax stelde al snel orde op zaken. In de negende minuut verstuurde Steven Berghuis vanaf de rechterflank een dieptepass richting Chuba Akpom, die de bal aannam in het strafschopgebied en overtuigend raak schoot. In minuut 28 maakte Mika Godts er zelfs 1-2 van, door een voorzet van Devyne Rensch binnen te koppen. In de tweede helft zorgde Akpom voor de 1-3 en de 1-4.

