Farioli verklaart verrassende basisspeler bij Ajax: 'Hij heeft me positief verrast'

Francesco Farioli zegt 'heel blij' te zijn met verdediger , die donderdagavond opnieuw een basisplaats heeft als Ajax het in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League opneemt tegen Jagiellonia Bialystok. De Italiaanse oefenmeester geeft voor de camera's van Ziggo Sport aan dat Baas hem de afgelopen tijd 'positief heeft verrast'.

Baas werd vorig seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan N.E.C. In Nijmegen gebruikte trainer Rogier Meijer de 21-jarige verdediger steevast als linksback, maar na zijn terugkeer in de Johan Cruijff ArenA wordt Baas door Farioli juist ingezet als centrale verdediger. Ook tegen Jagiellonia vormt hij weer een centrum met de Kroaat Josip Sutalo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling Ajax: Farioli kiest voor zeven nieuwe spelers tegen Jagiellonia Bialystok

"Ik ben heel blij met hem en zijn ontwikkeling", zegt Farioli voorafgaand aan het duel in Polen in gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle. "Eerlijk gezegd kwam hij in het begin niet bepaald in mijn plannen voor, maar ik ben een persoon die zijn mening graag bijstelt als mensen dat verdienen. En Youri is een speler die het vanaf dag één op alle posities goed gedaan heeft. Altijd connected, altijd gefocust. En ik denk dat hij in de wedstrijden die hij voor ons gespeeld heeft zowel aanvallend als verdedigend een grote bijdrage heeft geleverd. Ja, hij heeft me positief verrast."

LEES OOK: Hoopgevend bericht voor Ajax in studio van Ziggo Sport kort voor aftrap

Bergwijn en Brobbey

Waar Baas na de zeperd tegen NAC Breda (2-1) van afgelopen weekend mag blijven staan, zit begint spits Brian Brobbey in Polen andermaal op de bank. Datzelfde geldt voor Steven Bergwijn, die net als Brobbey door zijn deelname aan het EK met Oranje later aansloot en nog altijd wacht op zijn eerste basisplaats onder Farioli. "Dat heeft vooral te maken met de fysieke rotatie, waar de afgelopen dagen zoveel over gesproken is", verklaart de trainer. "Maar als ze erin komen, kunnen ze ons een extra boost geven."

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henderson legt uit waarom Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax

Dat Anton Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax - Panathinaikos, was opvallend.