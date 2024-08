Hoopgevend bericht voor Ajax in studio van Ziggo Sport kort voor aftrap

Ajax speelt donderdagavond in Polen (vanaf 20.45 uur) de eerste wedstrijd in de play-offs van de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok. Alex Pastoor analyseert het duel in de studio van Ziggo Sport en begint de voorbeschouwing met een hoopvol bericht voor de Amsterdammers.

Volgens de trainer in ruste is men bij Jagiellonia Bialystok namelijk behoorlijk beducht voor de kwaliteiten van Ajax. “Voor mij is Ajax vanavond de favoriet. Ik denk dat we een vergelijkbare wedstrijd zouden kunnen verwachten als tegen Panathinaikos”, zegt Pastoor.

“Het zijn ploegen die je niet zomaar verslaat, maar ik heb mij door een ex-collega uit Polen, Arek Radomski, laten influisteren dat Jagiellonia Bialystok tegen Ajax op kijkt en waarschijnlijk verdedigende stellingen in gaat nemen”, vervolgt Pastoor, die in het verleden als voetballer bij sc Heerenveen samenspeelde met Radomski.

Presentator Bas van Veenendaal merkt op dat Jagiellonia Bialystok ‘normaal gesproken een ploeg is die wil voetballen’. “Dat kunnen ze zeker goed”, reageert Pastoor. “En het gekke is dat de verdediging van Jagiellonia Bialystok soms wel eens hapert.”

