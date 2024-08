Opstelling Ajax: Farioli kiest voor zeven nieuwe spelers tegen Jagiellonia Bialystok

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok is bekend. Het duel begint donderdagavond om 20.45 uur in het Bialystok Stadion. Ajax hoopt in Polen een belangrijke stap te zetten richting de groepsfase van de Europa League.

Trainer Francesco Farioli kan niet beschikken over Kian Fitz-Jim. De middenvelder verscheen in de voorgaande vier Europese wedstrijden telkens aan de aftrap, maar liep zondag tegen NAC Breda (2-1 nederlaag) een schouderblessure op. Zijn eerste vervanger, Kristian Hlynsson, is er vanwege liesklachten niet bij. Daardoor kan onder anderen Kenneth Taylor op het middenveld rekenen op een basisplaats.

Ten opzichte van het duel met NAC ontbreken behalve Hlynsson ook Dies Janse, Anton Gaaei, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Brian Brobbey en Bertrand Traoré in de basiself van Ajax. Remko Pasveer, Jorrel Hato, Josip Sutalo en Mika Godts zijn de enigen die hun basisplaats behouden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Berghuis; Forbs, Akpom, Godts

Bank Ajax: Gorter, Ramaj, Gaaei, Bergwijn, Brobbey, Mannsverk, Traoré, Van den Boomen, Rugani, Rasmussen, Mokio, Janse

Hoe laat begint Jagiellonia Bialystok - Ajax?

Jagiellonia Bialystok en Ajax trappen het duel donderdagavond om 20.45 uur af in het Bialystok Stadion. Het duel staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Rade Obrenovic. Hij wordt bijgestaan door landgenoten Jure Praprotnik en Grega Kordez, terwijl Martin Matoša als vierde official fungeert. De videoarbitrage bestaat uit Matej Jug en Dragoslav Peric. Het is de eerste keer dat Obrenovic een wedstrijd van Ajax leidt.

Op welke zender is Jagiellonia Bialystok - Ajax te zien?

De wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax is live te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax te zien.

Hoe kijk je Jagiellonia Bialystok - Ajax als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

