Voorbeschouwing: Ajax moet op jacht naar Europa League-miljoenen afrekenen met Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok is voor Ajax de laatste horde op weg naar de hoofdfase van de Europa League. Het is voor de Amsterdammers een ontzettend belangrijk tweeluik omdat de Europa League-miljoenen lonken. Het is een financieel voordeeltje wat de recordkampioen wel kan gebruiken. De belangen zijn groot voor Francesco Farioli en zijn mannen, want bij een nederlaag wacht de Conference League. In deze competitie valt voor Ajax beduidend minder te verdienen dan een Europese trede hoger.

Ajax wist in de derde voorronde van de Europa League het Griekse Panathinaikos uit te schakelen. Gemakkelijk ging dit allerminst. Nadat het heenduel in Griekenland in 0-1 eindigde voor de Amsterdammers, wist Panathinaikos in de slotfase van de return in de Johan Cruijff ArenA de 0-1 te maken. In de verlenging werd er niet gescoord, waarna er uiteindelijk maar liefst 34 strafschoppen nodig waren om het pleit te beslechten. Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind. Het was Anton Gaaei die de 34ste en beslissende penalty tegen de touwen schoot na de misser van Tonny Vilhena.

Jagiellonia Białystok onder de loep

Jagiellonia Białystok speelt in de Poolse Ekstraklasa en daarin werd het afgelopen seizoen kampioen. Wel had de ploeg na 34 wedstrijden evenveel punten als nummer twee Śląsk Wrocław, maar het doelsaldo was beter (+32 om +19). De Poolse club speelt zijn thuiswedstrijden in Stadion Miejski (in het Pools volledig: Stadion Miejski w Białymstoku, wat Stadsstadion van Białystok betekent). Het stadion biedt plaats aan 22.372 toeschouwers. Bij Jagiellonia Białystok staat de Pool Adrian Siemieniec voor de groep als trainer. Siemieniec is met zijn 32-jaar een relatief jonge trainer en werd begin april 2023 aangesteld als coach van de Poolse club. In zijn eerste volledige seizoen wist Siemieniec Jaga, zoals de bijnaam van de club luidt, meteen naar de Poolse titel te leiden.

Dat leverde de ploeg een plek op in de tweede voorronde Champions League. Hierin was FK Panevėžys de opponent. Over twee wedstrijden was Jagiellonia met liefst 7-1 te sterk voor de tegenstander uit Litouwen. In de derde voorronde van de Champions League wachtte een tweeluik met FK Bodø/Glimt, maar de Noren waren een maatje te groot voor de Poolse club. In Polen werd het 0-1 voor FK Bodø/Glimt, waarna het in Noorwegen liefst 4-1 werd. Zodoende zakte Jagiellonia af naar de play-offs voor de Europa League, waarin Ajax dus de tegenstander is.

📝 FK Bodø/@Glimt - Jagiellonia Białystok 4:1. Do IV rundy kwalifikacji @ChampionsLeague awansowali Norwegowie. 🇳🇴 Jagiellonia zagra o fazę grupową @EuropaLeague ze zwycięzcą dwumeczu @AFCAjax 🇳🇱/ @paofc_ 🇬🇷. Więcej o #BODJAG ⤵️ — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) August 13, 2024

Met Jagiellonia treft Ajax een opponent die vanuit een 4-4-2-formatie de tegenstander diep op de vijandelijke helft opvangt. “Zodra de tegenstander naar één flank gedwongen is, kantelt Jagiellonia als collectief. Bij de zijlijn probeert het de opponent dan vast te zetten, en zo te dwingen tot riskant balverlies of een ongecontroleerde lange bal”, aldus Voetbal International. Als de ploeg op eigen helft speelt, wordt de 4-4-2 een stuk compacter en verdedigen de spitsen actief mee. Toch is de defensie van Jagiellonia niet heel waterdicht. Zo slikte de ploeg van Siemieniec de afgelopen week tegen zowel Bodø/Glimt (4-1) als Cracovia (2-4) liefst vier tegentreffers.

Jagiellonia houdt van kort combineren, waarbij het inzakken van de beide controleurs richting de eigen defensie een ‘belangrijk spelpatroon’ is. Hiermee probeert de ploeg de tegenstander te verleiden tot uitstappen, waarna er gekozen wordt voor de lange ballen richting de flanken. Zo staan in balbezit de buitenspelers opvallend hoog en wijd. Het loont tegen Jagiellonia om hoog druk te zetten, want het agressief pressende Bodø/Glimt zorgde voor enkele hachelijke situaties bij de kort tikkende Poolse ploeg. Belangrijkste man aan Poolse zijde is Taras Romanczuk, die op het EK nog basisspeler was tegen het Nederlands elftal.

Vermoedelijke opstelling Jagiellonia Białystok

Abaramowicz; Sacek, Skrypczak, Diéguez, Moutinho; Villar, Nené, Romanczuk, Churlinov; Imáz, Pululu.

Farioli nog altijd zoekende met Ajax

Francesco Farioli heeft er nu zes officiële wedstrijden opzitten als trainer van Ajax en daarin werden wisselende resultaten geboekt. Viermaal mist de Italiaan zijn manschappen naar de overwinning te leiden, maar tweemaal ging de ploeg onderuit. Beide nederlagen vonden afgelopen week plaats. Zo ging de return tegen Panathinaikos met 0-1 verloren, waardoor het over twee wedstrijden 1-1 was en strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Afgelopen zondag leed Ajax een geheel onnodige nederlaag op bezoek bij het gepromoveerde NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion ging Ajax met 2-1 onderuit.

Vooralsnog heeft Farioli met Bertrand Traoré en Daniele Rugani nog maar twee aanwinsten kunnen verwelkomen bij Ajax. De situatie van de Amsterdammers is bekend: er zal eerst flink verkocht moeten worden alvorens de club zich goed kan versterken op de transfermarkt. Mede daarom zit Wout Weghorst nog altijd in de wachtkamer van Ajax. Wel komt de uittocht van overbodige spelers langzaam op gang. Gerónimo Rulli is verkocht aan Olympique Marseile, terwijl Borna Sosa en Jakov Medic verhuurd zijn aan respectievelijk Torino en VfL Bochum.

De komende weken hoopt Ajax nog afscheid te nemen van Silvano Vos, Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Gaston Ávila en Chuba Akpom. Grootverdiener Steven Bergwijn is ook een van de kandidaten die op de nominatie staat om te vertrekken uit Amsterdam. Zo zou Leicester City zich twee weken geleden bij Ajax gemeld hebben voor een overgang van de vleugelaanvaller. Dan is er ook nog een ruildeal aanstaande voor de Amsterdammers. Ajax en sc Heerenveen willen keepers Jay Gorter en Andries Noppert voor één seizoen ruilen.

Farioli kan tegen Jagiellonia Białystok beschikken over een bijna volledige selectie. Ondanks dat Rugani pas korte tijd is aangesloten bij Ajax is hij wel met de Amsterdammers meegereisd naar Polen. In tegenstelling tot de Italiaanse verdediger bleven Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson achter in verband met blessures. Zo heeft Fitz-Jim last van schouderproblemen, terwijl Hlynsson een spierblessure heeft. Wel heeft Farioli ‘gewoon’ weer de beschikking over Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Eerstgenoemde startte afgelopen weekend tegen NAC voor het eerst sinds zijn terugkeer van het EK in de basis, laatstgenoemde kon tegen de Bredanaars een kwartier voor tijd invallen en viel daarvoor ook tegen Panathinaikos in.

De belangen voor Ajax zijn groot in het tweeluik tegen Jagiellonia Białystok. Bij winst gaat het dus de Europa League in, terwijl verlies betekent dat de Conference League wacht. De penningmeester van de Amsterdammers zal hopen op de Europa League, want dat levert de club al 4,31 miljoen euro aan startgeld op (dit is 3,17 miljoen euro in de Conference League. Bovendien levert iedere overwinning in de Europa League 450.000 euro op. Een gelijkspel staat garant voor 150.000 euro. Je speelt als ploeg acht wedstrijden, waarbij de teller dus flink op kan lopen bij goede prestaties. Lees hier hoe je de heenwedstrijd in het belangrijke tweeluik tussen Jagiellonia Białystok en Ajax, dat donderdagavond om 20.45 uur begint, kunt bekijken.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Berghuis, Taylor; Traoré, Brobbey, Forbs.

