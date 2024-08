Ajax baalt van eigen speler en plant een gesprek in: verkoop niet uitgesloten

Ajax 'baalt ervan' dat niet fit is teruggekomen van het EK, zo schrijft Voetbal International. Binnenkort zou een gesprek op de planning staan tussen Ajax en Kaplan over de toekomst van de verdediger.

Een verkoop van de Turk valt niet uit te sluiten, zo weet journalist Tim van Duijn. Op dit moment zou Kaplan in ieder geval niet in aanmerking komen voor speelminuten in Ajax 1, omdat hij conditioneel nog stappen te zetten heeft.

Kaplan behoorde niet tot de selectie voor de eerste twee wedstrijden van Ajax in het nieuwe seizoen. Wel speelde hij op maandag 12 augustus negentig minuten met Jong Ajax tegen Jong PSV (2-2). In die wedstrijd maakte hij nog het laatste doelpunt.

Farioli ziet toekomst in Kaplan

Kaplan zat wel op de bank bij Ajax 1 voor de Europese wedstrijden tegen Vojvodina (uit) en Panathinaikos (uit en thuis), maar kwam nog geen minuut in actie dit seizoen. Trainer Francesco Farioli zei eerder deze maand dat het voor Kaplan belangrijk is om te spelen en liet hem daarom bij Jong Ajax in actie komen.

Farioli zei toekomst te zien bij Ajax voor de 21-jarige stopper. “We hebben hem nodig. Hij is een belangrijke speler voor ons. Hij moet zo goed mogelijk fysiek herstellen.” Kaplan nam deze zomer deel aan het EK met Turkije: hij zat op 6 juli op de bank tijdens de kwartfinale tegen Nederland. Slechts negen dagen na die kwartfinale meldde hij zich alweer bij Ajax, maar toch is hij nog niet fit.