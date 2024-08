Farioli houdt speler uit selectie Ajax: 'Gisteren heb ik hem gesproken, morgen speelt hij 90 minuten'

behoorde zondag niet tot de selectie van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. De verdediger gaat maandag negentig minuten spelen voor Jong Ajax tegen Jong PSV, zo kondigt trainer Francesco Farioli aan.

Kaplan nam deze zomer deel aan het EK met Turkije: hij zat op 6 juli op de bank tijdens de kwartfinale tegen Nederland. Slechts negen dagen na die kwartfinale meldde hij zich alweer bij Ajax. Dat was opvallend, zeker omdat hij de afgelopen jaren kampte met slepende blessures. Ajax houdt daar rekening mee bij de fysieke opbouw en dus zit hij nog niet bij Ajax 1.

Na de 1-0 overwinning op sc Heerenveen wordt Farioli gevraagd naar de absentie van Kaplan in de wedstrijdselectie. “Gisteren heb ik een gesprek met hem gehad. Dit is het moment om verwachtingen en standaarden te creëren voor iedereen. We hebben besloten dat hij morgen negentig minuten gaat spelen met Jong Ajax tegen Jong PSV. Op dit moment is het voor hem het belangrijkste om te spelen en om zichzelf ten doel te stellen om deel van de ploeg te zijn.”

Met een mogelijke transfer heeft de afwezigheid van Kaplan dus niet te maken. Farioli ziet toekomst voor de 21-jarige stopper. “We hebben hem nodig. Hij is een belangrijke speler voor ons. Hij moet zo goed mogelijk fysiek herstellen.”

