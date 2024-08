Ajax bezorgt Robin van Persie nederlaag bij debuut als trainer sc Heerenveen

Ajax heeft de eerste drie punten van het seizoen verovert na een 1-0 overwinning op het Heerenveen van Robin van Persie. Pawel Bochniewicz ontsnapte in de eerste helft nog aan een rode kaart, maar Heerenveen kon alsnog niet voorkomen dat Ajax op voorsprong kwam. Op aangeven van smaakmaker Mika Godts kon de 1-0 binnenschieten. Ajax hield de rest van de wedstrijd zonder moeite stand en won zo vrij eenvoudig zijn eerste Eredivisieduel.

Het was de vuurdoop van twee trainers vanmiddag in de Johan Cruijff Arena. Fransesco Farioli wijzigde zijn basiselftal op verschillende plekken ten opzichte van de wedstrijd tegen Panathinaikos. Robin van Persie probeerde met zijn Heerenveen het voetbal van Ajax te ontregelen en dit lukte in de eerste helft vrij aardig. De Friezen kwamen na iets meer dan tien minuten met de schrik vrij toen de VAR een beslissing van Bas Nijhuis om Pawel Bochniewicz van het veld te sturen met rood terugdraaide. Mika Godts, de gevaarlijkste Ajacied in de eerste helft, onderschepte de bal en ging op het doel af toen de Poolse verdediger hem afstopte. De VAR vond niet dat hiermee een directe scoringskans werd ontnomen en dus bleef het bij geel.

Artikel gaat verder onder video

Hierna waren beide ploegen slordig en waren kansen schaars. Heerenveen was via Daniel Karlsbakk nog dichtbij een doelpunt, maar het waren de Amsterdammers die op voorsprong kwamen. Na een goed lopende aanval wist Godts de vrijstaande Kristian Hlynsson te vinden waarna de IJslander uitstekend afrondde in de korte hoek. Op slag van rust kreeg Ajax een reuzenkans om de marge te verdubbelen, maar Branco van den Boomen schoot op de paal. Chuba Akpom kreeg in een reflex nog een voet tegen de bal voor de rebound, maar de bal ging net naast.

LEES OOK: Fabrizio Romano weet wie Ajax nog kan verlaten: 'Interesse neemt toe, clubs bellen'

In de tweede helft had Ajax de volledige controle over de wedstrijd en gaf het geen enkele kans weg. Dat zal voor de supporters van Ajax goed gevoeld hebben gezien het enorme aantal tegengoals van Ajax in het vorige seizoen. Het voetbal wat de Amsterdammers lieten was solide, maar nog weinig sprankelend in aanvallend opzicht. De grootste kansen waren weggelegd voor Hlynsson en invaller Bertrand Traoré. Heerenveen was ook in de eindfase van de wedstrijd niet bij machte om een overtuigend slotoffensief op te zetten waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uitging.

LEES OOK: Van Persie neemt een kwartier voor tijd een zeer opvallend besluit tegen Ajax

De Amsterdammers zullen tevreden zijn met de drie punten en de verdedigende stabiliteit die werd getoond. Van Persie verliest dus in zijn Eredivisie-debuut met Heerenveen. Zijn ploeg liet vooral aanvallend erg weinig zien vandaag. Ajax ontvangt komende donderdag Panathinaikos in eigen huis in de strijd om een ticket voor de Europa League. Heerenveen neemt het volgende week in eigen huis op tegen FC Utrecht.

