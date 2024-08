Fabrizio Romano weet wie Ajax nog kan verlaten: 'Interesse neemt toe, clubs bellen'

Journalist Fabrizio Romano houdt sterk rekening met een vertrek van bij Ajax in de slotweken van de transfermarkt. Volgens Romano hebben meerdere clubs al geïnformeerd naar de middenvelder, die weg mag bij Ajax.

“Benjamin Tahirovic kan Ajax verlaten in de laatste drie weken van de zomerse transfermarkt”, schrijft Romano zondagmiddag op X. “De interesse groeit. Hij kan gaan vertrekken, want meerdere clubs hebben al gebeld.”

Tahirovic is een van de vier spelers die sinds eind vorige maand meetraint bij Jong Ajax. Hoofdtrainer Francesco Farioli denkt hem niet nodig te hebben. De Bosniër zat niet bij de wedstrijdselectie voor de laatste twee Europese wedstrijden en voor het duel met sc Heerenveen van zondag.

Ajax nam Tahirovic een jaar geleden over van AS Roma. Met de transfer zou een bedrag van circa 8,5 miljoen euro zijn gemoeid. De 21-jarige middenvelder staat nog vier jaar onder contract in Amsterdam.

