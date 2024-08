Opvallend moment: Nijhuis wordt vroeg naar de kant geroepen bij Ajax - sc Heerenveen, verbazing alom

Een opmerkelijk moment in de openingsfase van de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen. leek de doorgebroken Mika Godts neer te halen na elf minuten spelen. Hij kreeg een rode kaart, maar die werd daarna omgezet in een gele.

Godts stormde vanaf de linkerflank af op het doel van Heerenveen. Hij ging neer nadat Bochniewicz een sliding deed om bij de bal te komen. Bas Nijhuis trok naar de rode kaart, maar werd na een onderbreking van zo'n drie minuten naar de kant geroepen door VAR Jeroen Manschot.

Nijhuis nam uitgebreid de tijd om de beelden te bekijken. Daarna liep hij terug het veld in en trok hij de rode kaart in. Die verving hij door een gele. Hij was dus wel van mening dat het een overtreding was, hoewel de beelden ook de indruk wekten dat Bochniewicz de bal meenam in zijn tackle.

Wellicht was het oordeel dat Ajax toch geen duidelijke scoringskans werd ontnomen. Al schrijft Heerenveen op X: "De VAR en Nijhuis zien in de herhaling dat de Pool de bal raakt. Het blijft elf tegen elf."

Marciano Vink: 'Heel raar'

Analist Marciano Vink van ESPN noemt het besluit om geel te geven 'heel raar'. "Het is voor Nijhuis al heel wat als hij rood geeft. Ik twijfelde meteen toen hij rood trok. Want de bal ging redelijk naar de zijkant van het veld. En in de herhaling zie je dat Bochniewicz de bal raakt", zegt hij in de pauze. "Dat hij geen rood maar geel gaf vind ik heel gek. Want als je de bal speelt, vind ik het geen geel. Dat hij daarna een vrije trap geeft is kolder. Want als je vindt dat hij de bal speelt, wat hij duidelijk doet, dan hoort daar geen kaart meer bij te zijn."

🟥❌ Bas Nijhuis draait de rode kaart voor Pawel Bochniewicz terug 🟨✅#ajahee — ESPN NL (@ESPNnl) August 11, 2024

📺 De VAR en Nijhuis zien in de herhaling dat de Pool de bal raakt. Het blijft elf tegen elf.#AJAHEE | 0-0 https://t.co/gIDq9LWakq — sc Heerenveen (@scHeerenveen) August 11, 2024

Dit is echt gek. Of hij raakt hem en het is rood, of het is een tackel op de bal en geen kaart. Hoe kom je dan bij geel uit?#ajahee https://t.co/HBS7LAAgVL — Noah. (@Noah_Tukker) August 11, 2024

