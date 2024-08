Van Persie neemt een kwartier voor tijd een zeer opvallend besluit tegen Ajax

Robin van Persie wil als trainer van sc Heerenveen graag verzorgd en aanvallend voetbal op de mat leggen. In de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Ajax komt het er niet van, maar de aanvallende intenties van de voormalig profvoetballer worden in de slotfase nog eens duidelijk. Van Persie stuurde verdediger een kwartier voor het einde al richting de spitspositie.

SC Heerenveen weet in de uitwedstrijd tegen Ajax aanvallend weinig uit te richten. De beste aanval van de Friezen volgde al na een halve minuut, toen ze zich vlot door de Amsterdamse defensie combineerden maar uiteindelijk Remko Pasveer op hun weg vonden. In het restant van de eerste helft en ook in een groot deel van het tweede bedrijf kwam Ajax eigenlijk niet écht meer in de problemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Van Persie begon met Daniel Karlsbakk in de spits, maar de Noor kon geen potten breken. Zijn vervanger Ion Nicolaescu komt eveneens niet tot nauwelijks in het spel voor. Dat is voor Van Persie reden geweest om een kwartier voor tijd een opvallend besluit te nemen. Hij gaf centrale verdediger Bochniewicz het teken om zich voorin bij de aanvallers te melden. Daarmee hoopt Van Persie in de slotfase toch nog iets te kunnen forceren.

Het had overigens weinig gescheeld of Bochniewicz had al vroeg in de eerste helft onder de douche gestaan. De Poolse verdediger voorkwam dat Mika Godts richting het Friese doel kon, maar deed dat volgens scheidsrechter Bas Nijhuis op onreglementaire wijze. De Tukker bestrafte de actie van Bochniewicz in eerste instantie met rood, maar na ingrijpen van de VAR veranderde hij de kaart in geel.

Volg HIER de slotfase bij Ajax - sc Heerenveen!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli roept jonge Ajacied bij zich wegens foto op Instagram

Francesco Farioli voelt de noodzaak om even bij te babbelen met een talentvolle speler van Ajax.