Van Marwijk vol ongeloof over Ajax: 'Hij heeft er echt een puinhoop van gemaakt'

Bert van Marwijk is geschrokken van de situatie bij Ajax in het afgelopen seizoen. Dat vertelt de voormalig bondscoach van onder meer het Nederlands elftal in gesprek met Voetbal International. Hij vraagt zich af of hoe het kan dat Sven Mislintat ‘gewoon zijn gang kon gaan’. De technisch directeur haalde de ene na de andere speler naar Amsterdam, maar moest een paar maanden na zijn komst al zijn spullen pakken.

Ajax presenteerde in mei 2023 in de persoon van Mislintat eindelijk een nieuwe technisch directeur. Na de dramatische transferzomer van 2022 moest Mislintat orde op zaken stellen. Onder de Duitser ging het echter van kwaad tot erger. Ajax telde meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van nieuwe spelers, maar velen bleken het gewenste niveau niet te hebben, zijn inmiddels alweer vertrokken óf op weg naar de uitgang. Mislintat is al bijna een jaar niet meer verbonden aan Ajax. De club zette de Duitser na de dramatische competitiestart én berichten over mogelijke belangenverstrengeling in september al op straat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax dreigt definitief mis te grijpen: Fabrizio Romano meldt slecht nieuws voor Amsterdammers

Maar het laatste woord over het huwelijk tussen Ajax en Mislintat is nog altijd niet gezegd of geschreven. Van Marwijk is eveneens verbaasd over het feit dat de Duitser zó veel vrijheid kreeg in Amsterdam. “Dat was ongelooflijk om te zien. Sven Mislintat heeft er echt een puinhoop van gemaakt”, zo vertelt Van Marwijk in een interview met VI. De rampzalig verlopen transferzomer onder Mislintat doet zich een jaar later nog altijd nadrukkelijk voelen in Amsterdam. Technisch directeur Alex Kroes moet eerst (veel) spelers verkopen alvorens hij de selectie kan versterken. “Hoe bestaat het dat hij gewoon zijn gang kon gaan?”, zo spreekt Van Marwijk zijn verbazing uit over Mislintats werkzaamheden in Amsterdam.

Van Marwijk vindt het tevens zorgwekkend dat er bij Ajax ‘zó veel voetbalmensen’ uit de organisatie zijn ‘verdwenen’. “Wat dat betreft ben ik altijd een fan geweest van Johan Cruijff. Zijn nadruk op een belangrijke rol voor voetbalmensen, de keuze voor creativiteit en talentontwikkeling en Ajax-voetbal door de hele club heen: die visie heeft zijn vruchten afgeworpen. En nu is dat allemaal weg. Bijna alle voetbal-knowhow is uit de club getrokken. Ik zeg niet dat alle oud-voetballers goede trainers zijn. Maar daar zit wél het meeste potentieel”, zo klinkt het.