PSV zwaait zesvoudig international na dit seizoen uit

PSV neemt komende zomer afscheid van Dantaye Gilbert, meldt het Eindhovens Dagblad. Het is de twintigjarige middenvelder niet gelukt om een nieuw contract af te dwingen bij de Eindhovenaren. De zesvoudig international van Trinidad en Tobago maakte flink wat minuten bij Jong PSV, maar er is voor hem geen perspectief in het eerste elftal.

Gilbert liep in 203 stage bij PSV en maakte daarbij een goede indruk. Bij Jong PSV viel de middenvelder op vanwege zijn kracht en dynamiek, maar hij wist het niet te vertalen naar heel indrukwekkende statistieken. Gilbert had bij PSV een contract voor twee seizoen, met de optie voor nog een seizoen.

De Eindhovense club heeft echter besloten om die optie niet te lichten. Volgens het ED heeft dat te maken met het salaris wat Gilbert zou moeten gaan verdienen bij PSV. Als speler van buiten de Europese Unie moet hij een gemiddeld Eredivisie-salaris gaan verdienen en dat is PSV te gortig. De krant stelt wel dat het mogelijk anders was gelopen als het verplichte minimale salaris voor NIET-EU-spelers anders was geweest.

Het ligt in de lijn de verwachting dat Gilbert na afloop van dit seizoen bij een buitenlandse club zal tekenen. Vanwege zijn transfervrije status en het feit dat hij transfervrij is, zal een nieuwe club vinden niet heel uitdagend worden voor Gilbert. De international van Trinidad en Tobago kwam bij Jong PSV tot 44 wedstrijden, waarin hij zevenmaal trefzeker was.

