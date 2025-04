Bosz en PSV slikken enorme tegenvaller in strijd om Champions League-ticket

PSV zal het de rest van het seizoen moeten stellen zonder , zo maakt Peter Bosz woensdagmiddag bekend op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Twente. De controleur moet worden geopereerd aan zijn knie, omdat zijn klachten niet over gaan.

PSV heeft in de strijd om het tweede directe Champions League-ticket een flinke klap opgelopen. De Eindhovenaren hebben vijf punten meer dan nummer drie Feyenoord, maar gaan ook nog op bezoek in De Kuip. In een poging de tweede plek in handen te houden, moet Bosz het stellen zonder Schouten. De middenvelder kampt namelijk nog altijd met knieklachten die niet over gaan. Daarom zal hij geopereerd worden en het restant van het seizoen missen.

Op bezoek bij FC Twente moet Bosz het dus stellen zonder Schouten, die eind maart en begin april ook al drie Eredivisieduels miste met zijn knieblessure. “Schouten zal morgen worden geopereerd aan zijn knieproblemen en zal de rest van het seizoen moeten toekijken”, laat de oefenmeester weten op de persconferentie. “De verwachting is dat hij weer bij het team aansluit in de voorbereiding op volgend seizoen.”

Karsdorp en Dest ontbreken

Schouten is niet de enige speler die Bosz zal moeten missen in de wedstrijd bij FC Twente. Naast de langer geblesseerden Lucas Pérez en Ricardo Pepi ontbreken donderdag ook Rick Karsdorp en Sergiño Dest bij PSV. Bij laatstgenoemde gaat het volgens de trainer niet om een blessure aan de knie die hem het grootste deel van het huidige seizoen aan de kant hield, dus verwacht hij de Amerikaan een week later weer terug.

