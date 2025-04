Bakayoko valt van zijn voetstuk: 'Vorig jaar riep hij nog...'

Meerdere spelers van PSV hebben hun plafond bereikt, denkt Khalid Boulahrouz. De analist van Rondo raadt die spelers aan om ‘hun heil ergens anders te gaan zoeken’. Een van de spelers die van zijn voetstuk is gevallen, is aanvaller .

PSV lijkt zich te moeten voorbereiden op een drukke transferzomer. Zowel qua uitgaande als inkomende transfers kan het nodige gebeuren, weet ook Boulahrouz. “Dit seizoen is gebleken dat een aantal jongens het plafond heeft bereikt bij PSV. Die moeten hun heil ergens anders gaan zoeken”, adviseert de oud-verdediger van het Nederlands elftal.

“Ik vind Veerman bijvoorbeeld een speler van wie is gebleken dat hij in topwedstrijden in de Champions League aan zijn plafond zat. Bakayoko riep een jaar geleden nog dat hij alleen voor de absolute top weg zou gaan; dit jaar heeft hij absoluut niet laten zien dat hij het verschil kon maken, ook niet op het EK”, stipt Boulahrouz aan bij Rondo.

Bakayoko kent minder goed seizoen

© Imago

De 21-jarige Bakayoko beleeft inderdaad een minder goed seizoen dan het vorige. Was hij vorig seizoen nog goed voor 14 doelpunten en 14 assists in 48 officiële wedstrijden, in de huidige jaargang staat de teller op 12 doelpunten en 3 assists in 42 optredens. Ook maakte hij aanzienlijk minder minuten. Dat komt niet door blessures, maar vooral doordat Peter Bosz hem niet meer altijd opstelt. Vorig seizoen stond de Belg gemiddeld 77 minuten op het veld in zijn wedstrijden; dit seizoen is dat 64 minuten.

Het is nog maar de vraag of Bakayoko's wens om de Europese top te bestijgen realistisch is op korte termijn. Afgelopen zomer liet hij inderdaad weten niet te willen 'settelen'. "sluit heel veel clubs uit. Mijn ambities liggen hoog en niet bij clubs in de middenmoot", zei de rechtsbuiten. "Ik heb het hier goed, dus ruil PSV alleen in voor een club die om de prijzen speelt." Zijn contract in Eindhoven loopt door tot medio 2026.

Bakayoko kan zichzelf een goede dienst bewijzen door het huidige seizoen in ieder geval goed af te sluiten. Hij lijkt de goede vorm weer enigszins te hebben hervonden: op 5 april scoorde hij als invaller tegen FC Groningen en afgelopen zaterdag deed hij als basisklant hetzelfde tegen Almere City. Met een fraai afstandsschot in de bovenhoek bracht hij het Philips Stadion in vervoering.

Saibari krijgt complimenten

Een speler die wel positief wordt belicht in het praatprogramma, is Ismael Saibari. Marco van Basten is gecharmeerd van zijn voetballende kwaliteiten. “Ik vind die Saibari wel een bepalende speler. Als hij in vorm is, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Als hij niet in vorm is, dan valt er echt wat weg. Het is een jongen die je volgens mij op zijn flikker moet zitten. Hij oogt altijd een beetje niet-afgetraind, maar hij kan wel voetballen.”

Overigens wordt al langere tijd gesuggereerd dat Saibari niet op gewicht is. Maar, zo verzekerde toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij in februari 2023: “Die is wel top afgetraind. Honderd procent. Hij is gewoon stevig gebouwd, maar heeft een vetpercentage van acht procent. Hij is afgetraind. Ik ben daar heel scherp op. Jongens die niet fit zijn, doen niet eens mee.”

Moet Johan Bakayoko PSV verlaten om zijn carrière nieuw leven in te blazen? Laden... 70.7% Ja, hij moet naar een andere club 29.3% Nee, hij moet blijven en zich bewijzen 41 stemmen

