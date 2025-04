Sneijder: 'Ik verzin het niet: Perisic heeft dit écht gezegd'

Wesley Sneijder herkent de problemen waar PSV de afgelopen maanden tegenaan is gelopen. De analist vindt het zorgwekkend dat vorige maand aangaf dat PSV ‘geen team’ is, maar moet daardoor ook terugdenken aan zijn eigen carrière.

“We hebben allemaal gevoetbald”, zegt Sneijder bij Rondo tegen zijn tafelgenoten Khalid Boulahrouz, Youri Mulder en Marco van Basten. “Als het liep en we wonnen onze wedstrijden, was het perfect. Tot je verliest en er een kleine irritatie is. Dan worden die irritaties groter. Dat is bij PSV ook gebeurd. Ivan Perisic heeft het zelf uitgesproken: wij zijn geen team.”

Artikel gaat verder onder video

Perisic deed die uitspraak op 3 maart, op de persconferentie voorafgaand aan de eerste Champions League-weedstrijd tegen PSV (1-7 nederlaag). "We moeten meer een team zijn, dat zijn we nu niet", zei de sterspeler van PSV. Train er Peter Bosz beaamde toen: “We zijn op momenten inderdaad geen team geweest. Op het moment dat we de 2-1-voorsprong moesten verdedigen tegen Go Ahead Eagles, waren we niet genoeg een team om dat goed te verdedigen. Maar dat klinkt al anders dan: we zijn geen team.”

LEES OOK: Luuk de Jong maakt korte metten met FC Utrecht-gerucht en onthult toekomstdroom

Sneijder denkt terug aan EK 2012

Sneijder moest door de uitspraak van Perisic terugdenken aan het EK 2012, toen Oranje al in de groepsfase werd uitgeschakeld na nederlagen tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. “We probeerden het, maar de irritaties hielden niet op. We wonnen niets. En als je geen team bent, dan kan je niet winnen. En over PSV: ik verzin het niet. Perisic heeft het gezegd: wij zijn geen team.”

