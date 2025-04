FC Utrecht? Luuk de Jong maakt korte metten met gerucht over vertrek bij PSV

is niet van plan om in Nederland nog voor een andere club te spelen. De spits van PSV werd afgelopen zondag in het programma Studio Voetbal plots gelinkt aan FC Utrecht, maar volgens de speler zelf klopt er helemaal niets van dat gerucht. De Jong is voornemens na dit seizoen door te gaan als voetballer en als dat in Nederland gebeurt, dan wil hij graag het shirt van PSV blijven dragen. De aanvoerder van de Eindhovenaren is momenteel in het bezit van een aflopend contract.

De toekomst van De Jong houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De centrumspits is een van de vele spelers bij PSV die in het bezit zijn van een aflopend contract. Waar van Oliver Boscagli, Walter Benítez en Rick Karsdorp al zeker is dat zij na dit seizoen de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekken, is het nog onduidelijk wat De Jong gaat doen. De aanvoerder van PSV werd afgelopen zondag in Studio Voetbal plotseling in verband gebracht met FC Utrecht. Arno Vermeulen zei dat hij had opgevangen dat de huidige nummer vier van de Eredivisie lonkt voor De Jong.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de verslaggever van de NOS had hij ‘in de wandelgangen’ vernomen dat De Jong in beeld komt bij FC Utrecht, indien zijn aflopende contract bij PSV niet wordt verlengd. De Jong laat er twee dagen later geen enkel misverstand over bestaan: FC Utrecht is niet aan de orde. “Het hoort allemaal een beetje bij onze sport, dat zoiets zomaar kan opduiken. Best gek, maar ja”, zo wordt hij geciteerd door het Eindhovens Dagblad. De toekomst van De Jong blijft ongewis, maar duidelijk is dat hij in Nederland niet het shirt van een andere club zal gaan dragen. “Ik wil met PSV het seizoen goed afmaken. Wij gaan vol voor de tweede plek. Ik ben in gesprek met de club en er nog niet uit. Dat is het voor dit moment”, zo klinkt het.

LEES OOK: 'Luuk de Jong gaat ermee stoppen'

De Jong keerde in de zomer van 2022 terug in Eindhoven, nadat hij tussen 2014 en 2019 al voor PSV had gespeeld. Hij droeg tot op heden 333 keer het shirt van PSV, goed voor 184 doelpunten en 96 assists. Vorig seizoen had hij met 29 doelpunten en vijftien assists een gigantisch aandeel in de eerste landstitel sinds 2018. Dit seizoen heeft hij een stuk minder zijn stempel kunnen drukken. Na 42 duels in alle competities staat de teller op zestien doelpunten en elf assists. PSV dreigt naast alle prijzen te grijpen. Nadat in augustus al werd verloren van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, volgde in februari uitschakeling in de KNVB-beker en in maart werd PSV door Arsenal uit de Champions League gekegeld. Prolongatie van de landstitel zit er eveneens niet in: na de 0-2 nederlaag op 30 maart bedraagt de achterstand op koploper Ajax liefst negen punten.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz komt met een nieuwe verklaring voor de neergang van PSV: 'Ik heb het nooit gezegd, maar het is wel zo.' 🔗

👉 Voormalig PSV-spits Género Zeefuik doet een boekje open: 'Zelfs mijn moeder kon er niet van slapen.'

👉 Noa Lang zal na dit seizoen 'normaal gesproken' vertrekken bij PSV. De club weet al wie hem moet opvolgen. 🔗

👉 Hugo Borst speculeert: 'Wat een ongemak! Er moet iets zijn voorgevallen tussen Bosz en hem' 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗