PSV spot opvolger van Olivier Boscagli in Bundesliga

PSV heeft zijn oog laten vallen op de Braziliaanse verdediger . Dat meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De Eindhovenaren hebben wel flink wat concurrentie in de strijd om de 29-jarige linkspoot, want ook Eintracht Frankfurt, Union Berlin en FC Köln zijn geïnteresseerd in de centrale verdediger van VfL Bochum.

Het seizoen is voor PSV nog in volle gang, toch richt Earnest Stewart zijn vizier al op de komende jaargang. De technisch directeur van de Eindhovenaren ziet onder meer Walter Benítez en Olivier Boscagli transfervrij de deur uitlopen van het Philips Stadion. In de zoektocht naar de opvolger van de Franse linkspoot is PSV uitgekomen bij de Braziliaan Bernardo.

De 29-jarige centrale verdediger heeft bij VfL Bochum nog een contract tot komende zomer, waardoor de Braziliaan transfervrij kan vertrekken bij de huidige nummer zeventien van de Bundesliga. PSV zal van goeden huize moeten komen om Bernardo te overtuigen, aangezien hij ook in de belangstelling staat van Union Berlin, Eintracht Frankfurt en FC Köln.

Vooral Union Berlin geeft flink gas om Bernardo komende zomer transfervrij in te lijven. Diverse media maakten er eerder melding van dat de centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, een akkoord zou hebben bereikt met Eintracht Frankfurt, maar daar is volgens Plettenberg geen sprake van.

PSV volgens Elfrink 'niet concreet'

De berichtgeving in de Duitse media over Bernardo heeft ook clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bereikt. De journalist meldt op X dat het bericht vanuit de entourage van de speler lijkt te komen. "PSV is voor nu niet concreet", schrijft Elfrink.

