PSV moet vrezen: Club América wil verdediger wegkapen

Het is maar de vraag of ook komende zomer bij PSV speelt. De Eindhovenaren hebben de multifunctionele Amerikaan een aanbieding gedaan, maar ook door andere clubs wordt er getrokken aan de 24-jarige rechtspoot. Onder meer het Mexicaanse Club América is geïnteresseerd in Ledezma, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Earnest Stewart staat een drukke transferperiode te wachten, zo moet de technisch directeur zich onder meer buigen over de aflopende contracten bij PSV. Van Olivier Boscagli en Waltér Benitez is al bekend dat hun toekomst niet in Eindhoven ligt, terwijl de optie van Rick Karsdorp zo goed als zeker niet gelicht wordt. Luuk de Jong wil pas na het seizoen beslissen over zijn toekomst, terwijl PSV vorderingen maakt in de onderhandelingen met Ivan Perisic. Mauro Júnior, die ook een aflopend contract had, zette eerder vandaag zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2029.

Ledezma is de zevende PSV-speler die over een aflopend contract en heeft inmiddels een aanbieding ontvangen van de club. Het is niet bekend of de Amerikaan, die ook de Mexicaanse nationaliteit heeft, ingaat op het voorstel van de Eindhovenaren. Dit heeft er mee te maken dat er kapers op de kust zijn voor Ledezma. Elfrink schrijft dat Club América nog altijd achter hem aanzit. Begin januari was er ook al sprake van serieuze interesse van de Mexicaanse club in Ledezma.

Naast Club América zijn er nog andere clubs die geïnteresseerd zijn om Ledezma na afloop van dit seizoen transfervrij over te nemen. Welke clubs dit zijn is vooralsnog niet bekend. Elfrink verwacht dat Ledezma, net als De Jong, na afloop van dit seizoen de knoop zal gaan doorhakken. Dit seizoen kwam Ledezma in 21 Eredivisie-duels in actie, waarin hij goed was voor één treffer en één assist.

PSV heeft ook Ledezma een aanbieding gedaan, maar onder meer het Mexicaanse Club América (en nog wat meer clubs) zitten achter hem aan. Ook hij lijkt, of er moet een bijzondere wending komen, net als De Jong na het seizoen te beslissen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 22, 2025

