PSV schakelt razendsnel na telefoontje uit Mexico voor 'cruciale speler'

Het Mexicaanse Club América heeft zich bij PSV gemeld voor , zo weet het Eindhovens Dagblad. Volgens journalist Rik Elfrink kan PSV een 'aardig bedrag' ontvangen voor Ledezma, die beschikt over een aflopend contract. Een eerste bod, van minder dan een miljoen euro, zou echter zijn afgewezen en PSV heeft ook geen tegenbod gedaan. Integendeel: de Eindhovenaren schakelen razendsnel en bieden Ledezma een nieuw contract aan.

Elfrink spreekt van een ‘verrassende ontwikkeling’ en legt uit dat een transfer voor PSV niet ideaal is, met twee belangrijke Champions League-wedstrijden voor de boeg. Ledezma, 24 jaar, was tot voor kort de eerste keuze op de rechtsbackpositie, omdat Rick Karsdorp niet altijd fit was. Zijn positionering als rechtsback was een vondst van trainer Peter Bosz, want Ledezma werd voorheen ingezet op diverse posities op het middenveld.

Omdat Ledezma zich ‘verrassend goed’ heeft ontwikkeld, staat PSV naar verwachting niet te springen om een verkoop van de Amerikaan. De clubleiding ziet Ledezma als een 'cruciale speler' en beraadde zich eerder al over een mogelijke contractverlenging. Inmiddels is besloten om ook daadwerkelijk een voorstel te doen, waarmee Ledezma voor meerdere jaren kan bijtekenen. Hij heeft dat aanbod nog niet geaccepteerd.

Maar, zo schetst Elfrink: “Als er meerdere miljoenen op tafel komen, kan PSV wellicht nog schakelen op de transfermarkt. Technisch directeur Earnest Stewart heeft daarvoor tot 4 februari de tijd.” Het eerste bod zou echter minder dan een miljoen euro zijn. Dat bedrag vindt PSV 'veel te mager'.

Naar verluidt speelt de buitenlandse belangstelling voor Ledezma al langere tijd, maar is die nu concreet geworden. De veelzijdige voetballer uit Arizona tekende in december 2018 bij PSV, dat hem overnam van Real Monarchs uit Utah. Ledezma, enkelvoudig international van de Verenigde Staten, werd in het seizoen 2023 nog verhuurd aan New York City FC. In totaal speelde 27 competitieduels voor PSV, waarvan 11 in het huidige seizoen.

