Joey Veerman en Guus Til spelen spelletje uit Squid Game, duidelijke winnaar

Het tweede seizoen van Squid Game kwam uit op Tweede Kerstdag en houdt online de gemoederen bezig. PSV is met een video op TikTok ingesprongen op de populariteit van de Netflix-serie.

De koploper van de Eredivisie laat Joey Veerman en Guus Til een tennisballetje hooghouden, met bekende muziek van Squid Game op de achtergrond. Veerman voert de opdracht een stuk beter uit: hij houdt de bal zeventien keer hoog, inclusief een ‘rond de wereld’-truc. Bij Til stokt de teller bij acht balcontacten.

De video is een verwijzing naar een spel dat in het tweede seizoen wordt gespeeld door de deelnemers van Squid Game, waarin deelnemers in een lugubere overlevingscompetitie strijden voor hun leven en een grote geldprijs. In de serie worden traditionele Koreaanse spelletjes gespeeld, waaronder jegichagi, waarbij een papieren object wordt hooggehouden met de voet.