Feyenoord kan transfersom voor flop mogelijk op zijn buik schrijven

Feyenoord ontvangt mogelijk alsnog geen transfersom voor Robert Bozenik. De Rotterdamse clubs is al enige tijd in de weer met het Portugese Boavista om het geld te ontvangen, maar krijgen steeds nul op het rekest. De huidige nummer zeventien van de Liga Portugal heeft te maken met enorme financiële problemen.

Bozenik maakte in de winter van 2020 voor vier miljoen euro de overstap van het Slowaakse MSK Zilina naar Feyenoord. Een succes werd de komst van de Slowaakse spits allerminst. In 21 wedstrijden kwam hij tot slechts drie doelpunten en één assist. Trainer Arne Slot wist op dat moment genoeg: Bozenik was niet goed genoeg en zou ook nooit het niveau van Feyenoord 1 halen.

Feyenoord verhuurde Bozenik vervolgens aan Fortuna Düsseldorf en Boavista. In Portugal presteerde de inmiddels 25-jarige spits dusdanig goed, dat de club hem in 2023 definitief over wilde nemen. Feyenoord verlangde 2,5 miljoen euro voor de spits, maar daar kon Boavista niet aan voldoen. De Portugese club bedelde om een korting. Uiteindelijk ging Feyenoord akkoord met een bedrag van een miljoen euro, plus een percentage van de doorverkoop.

Feyenoord heeft sindsdien echter nog geen rooie cent ontvangen van Boavista. "Oud-spits Robert Bozeník leverde Feyenoord geen doelpunten op en zoals het er nu naar uitziet ook geen transfersom", schrijft Martijn Krabbendam in Voetbal International. Daarmee is Feyenoord vijf jaar na de entree van Bozenik nog altijd niet verlost van de spits.

Dennis te Kloese en huisjurist Joris van Benthem zitten Boavista al met een Portugese advocaat achter de broek aan en klopten ook al aan bij de geschillenbelichtingskamer (Dispute Resolutions Chamber) van de FIFA). De wereldvoetbalbond heeft Boavista al meermaals gestraft met een transferverbod voor het niet nakomen van de verplichtingen. "Onderzoek leerde Feyenoord dat de Portugezen er al dertig aan hun broek hadden, wat betekende dat Feyenoord niet de enige was die nog geld krijgt."

'Feyenoord moet achteraan in de rij aansluiten'

Inmiddels lijkt Bozenik het Portugese Boavista te verruilen voor Real Salt Lake, dat uitkomt in de MLS. Met de overgang is naar verluidt een transfersom van zo'n twee miljoen euro gemoeid. "Daarmee zouden ze Feyenoord kunnen compenseren, maar de kans dat er meteen een miljoen wordt overgeboekt naar Rotterdam, is klein", klinkt het in VI. Boavista staat onder curatele vanwege de financiële problemen, waardoor en curator de afwikkeling regelt. Hij zal het geld verdelen onder de schuldeisers. "Feyenoord is inderdaad niet de enige die nog geld tegoed heeft van Boavista. De Rotterdammers sluiten aan in de rij."

Krabbendam schetst dat Te Kloese en Van Benthem niets anders kunnen doen dan afwachten en hopen dat Boavista alsnog met geld over de burg komt voor Bozenik. "Het zal niet meevallen", reageert Te Kloese op de vraag of hij denkt dat Feyenoord ooit nog geld zal zien voor de Slowaakse spits.

