Van Persie maakt indruk: 'Alles wat hij zegt, neem ik in me op, raakt me in mijn hart'

is diep onder de indruk van Robin van Persie, sinds twee maanden zijn trainer bij Feyenoord. In gesprek met Voetbal International onthult de Japanse aanvaller dat hij als kind al fan was van Van Persie, van wie hij de komende tijd hoopt nóg meer te leren over de fijne kneepjes van het spitsenvak.

In de zomer van 2023 telde Feyenoord miljoenen neer om Ueda over te nemen van het Belgische Cercle Brugge. In zijn debuutseizoen, nog onder Arne Slot, wist de Japanner zijn faam als doelpuntenmaker echter niet waar te maken. In 37 officiële wedstrijden scoorde Ueda slechts vijf keer voor Feyenoord. Slot vertrok afgelopen zomer naar Liverpool, sindsdien kreeg Ueda te maken met achtereenvolgens Brian Priske, Pascal Bosschaart en nu dus Van Persie. Zijn tweede seizoen wordt vooral gekenmerkt door aanhoudend blessureleed; de spits staat na 26 wedstrijden op hetzelfde doelpuntenaantal opnieuw op vijf goals.

Ueda keek in zijn debuutjaar zijn ogen uit, zo vertelt de spits: "Als jonge jongen was ik echt een grote fan van Robin van Persie. Toen ik net bij Feyenoord zat, vond ik het al heel wat dat ik hem hier zag rondlopen als trainer van de jeugd." Van Persie had vorig seizoen de Onder-18 van de Rotterdammers onder zijn hoede en verkaste afgelopen zomer naar sc Heerenveen, waarna Feyenoord hem eind februari terughaalde om de ontslagen Priske op te volgen. Ueda noemt het 'helemaal bijzonder' dat hij nu getraind wordt door een van zijn jeugdidolen.

'Van Persie geniet van iedereen het volle respect en van mij al helemaal'

"Alles wat hij zegt, neem ik in me op, raakt me in mijn hart. Het is heel belangrijk voor me. Van Persie geniet van iedereen het volle respect en van mij al helemaal", zegt de spits. Ueda legt uit dat Van Persie sinds zijn komst vooral bezig is geweest met het neerzetten van zijn elftal, maar dat hij ook één op één al wat adviezen heeft gekregen. "Hij is nu vooral bezig met ons als team. Af en toe vertelt hij me wel hoe ik het beste kan bewegen, waardevolle tips." Wat de Japanner betreft krijgt dat volgend seizoen nóg meer gestalte: "Ik ben ervan overtuigd dat het meer wordt naarmate we langer samenwerken. Die samenwerking is iets waarop ik me echt verheug", aldus Ueda.

