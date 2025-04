'Redmond kan Feyenoord verlaten voor Engelse topclub'

Feyenoord-spits kan zich komende zomer mogelijk opmaken voor een fraaie toptransfer. Transferjournalist Pete O'Rourke van Football Insider weet namelijk te melden dat onder meer Premier League-clubs Tottenham Hotspur en Bournemouth serieuze interesse hebben in de achttienjarige Redmond. Ook enkele clubs uit de Bundesliga zouden wel oren hebben naar Redmond.

De achttienjarige Redmond wist dit seizoen te imponeren met enkele sterke optredens in de beloftenploeg van Feyenoord. Doordat de Rotterdammers dit seizoen met de nodige blessures kampten, ook in de spitspositie, kon de jongeling ook al zijn opwachting maken in het eerste van Feyenoord. Redmond maakte op 10 november 2024 zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord onder trainer Brian Priske.

Tottenham en Bournemouth hebben nog geen officiële toenadering gezocht tot Feyenoord, maar schijnen te willen profiteren van de contractsituatie van Redmond in Rotterdam. Het is niet bekend of de club van trainer Robin van Persie het contract gaat openbreken van de rechtsbenige centrumspits. Wel wisselde Redmond recentelijk van zaakwaarnemer en laat hij zijn belangen nu behartigen door Wasserman. Dat maakte Feyenoord Youth Watcher eerder bekend.

Redmond speelde vooralsnog 346 minuten in het eerste van Feyenoord, verdeeld over negen wedstrijden. Viermaal begon de rechtspoot in de basis, waaronder in de tussenronde van de Champions League tegen AC Milan (1-1).

