Driessen onthult: 'Ik kreeg te horen dat Farioli daar op het lijstje staat'

Francesco Farioli staat op het lijstje van FC Porto, weet Valentijn Driessen. De Telegraaf-journalist vertelt aan tafel bij Vandaag Inside dat hij tijdens zijn vakantie in Portugal met het nieuws werd geconfronteerd.

Driessen is dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside en mag vertellen over zijn vakantie naar Portugal. “Het was echt dramatisch weer. Dan loop je hier en dan denk je: wat doe ik hier eigenlijk?” Driessen heeft op zakelijk gebied weldegelijk iets gehad aan zijn vakantie. De journalist bezocht namelijk de wedstrijd FC Porto - FC Famalicão: “Toen kreeg ik te horen, bij Porto, dat Farioli op het lijstje staat. Ja, dus opgeruimd staat netjes. “

René van der Gijp gaat in tegen de kritiek van Driessen: “Die man levert de prestatie van de eeuw. Van deze eeuw dan, hè.” “Bij Ajax? Als hij kampioen wordt?”, vraagt Wilfred Genee, waarop Van der Gijp instemmend antwoord: “En dat wordt hij.” “Je weet het niet na zondag!”, roept Genee, verwijzend naar de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Driessen mengt zich weer in de discussie: “Ja natuurlijk. Drie thuiswedstrijdjes, zeven punten (genoeg om kampioen te worden, red.)”

Van der Gijp vraagt Driessen naar het komende seizoen: “Je was het toch wel met mij eens, bij die wedstrijd tegen Utrecht. Als Ajax weer als Ajax gaat spelen, wordt je achterhoede kwetsbaar, hè?” Driessen is het inderdaad eens, maar hoopt niet dat het Ajax-spel uitblijft: “Je moet toch niet hopen dat hij (Francesco Farioli, red.) volgend jaar weer zo gaat spelen zoals dit jaar. Hij moet verder naar voren en dat heeft hij gewoon niet door.” “Dan moet je andere spelers kopen”, brengt Gijp ertegenin. “Misschien een andere trainer?”, stelt Driessen op karakteristieke wijze voor.

