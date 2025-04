FC Groningen mag na royale zege hopen op deelname aan play-offs

FC Groningen heeft zich in één klap verzekerd van nog een jaar Eredivisie én nieuwe hoop op Europees voetbal. De overtuigende 4-1 zege op directe concurrent Heracles Almelo bracht niet alleen lucht in de strijd om handhaving, maar maakte ook de play-offs ineens weer realistisch. Door de ruime overwinning kwamen de Groningers op gelijke hoogte met de Heraclieden en dankzij een beter doelsaldo - door deze ruime triomf - passeerden ze de ploeg van Van de Looi. Twee snelle goals voor rust en twee vroege treffers na de pauze deden Heracles de das om.

Bij FC Groningen keerde aanvoerder Bacuna terug in de basis als vervanger van de zieke Resink. Verder speelde Schreuders in plaats van Seuntjens. Heracles verscheen met dezelfde basiself aan de aftrap als bij de knappe overwinning op AZ. Na drie opeenvolgende nederlagen tegen Feyenoord, PSV en FC Utrecht zakte FC Groningen af naar de dertiende plaats op de ranglijst. De bezoekers uit Almelo daarentegen verkeerden in betere vorm. Zij waren al vier wedstrijden op rij ongeslagen en verzamelden drie punten meer dan de Groningers.

Scoren bleek dit seizoen een grote uitdaging voor FC Groningen en alleen Almere City wist minder vaak het net te vinden. Dat juist oud-Heraclied Rente na slechts vier minuten de score opende - na een subtiele assist van Valente - kwam dan ook als een verrassing. Een kleine tien minuten later verdubbelde Schreuders de voorsprong, nadat de Heracles-defensie opzichtig schutterde. Dit was een ongekende wilde voor de thuisploeg, maar lang genoten ze niet van de comfortabele marge. Slechts vier minuten na de 2-0 ging het namelijk al mis voor de thuisploeg. Bacuna verspeelde de bal slordig in de opbouw en zag oud-Groninger Bruns dankbaar toeslaan.

De grootste kans voor de Almeloërs om nog voor rust op gelijke hoogte te komen, ontstond na een vermeende handsbal van Van Bergen. De bal kwam tegen zijn arm, maar na tussenkomst van de VAR werd geen strafschop toegekend. Direct na rust ging na een handsbal van Rots de bal aan de andere kant wel op de stip. Bacuna nam zijn verantwoordelijkheid, maakte zijn slippertje bij de tegentreffer ongedaan en schoot koelbloedig de 3-1 tegen de touwen.

De eigen treffer van De Keersmaecker - net voor het verstrijken van het uur - betekende de 4-1 en tevens de genadeklap voor de bezoekers. Nadat het pleit was beslecht, zorgden gele kaarten voor Hornkamp en Bruns voor een extra bittere nasmaak bij de Heraclieden. Het duo mist daardoor het volgende thuisduel tegen Feyenoord vanwege een schorsing. Dankzij de Groningse overwinning maken in theorie zowel de ploeg van Lukkien als Heracles nog altijd kans op een plek in de Europese play-offs.