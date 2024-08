Update: Leicester City wil sterkhouder Ajax voor twintig miljoen euro, bod uit MLS afgewezen

Leicester City heeft navraag gedaan bij Ajax naar , zo meldt Fabrizio Romano. De aanvaller is één van de grootverdieners in Amsterdam, waardoor de club niet onwelwillend tegenover zijn vertrek staat.

Volgens Romano is de kans dat Bergwijn in de laatste weken van de transferperiode vertrekt bij Ajax realistisch. Verschillende clubs zouden namelijk interesse hebben in de buitenspeler, die in de Johan Cruijff ArenA een riant salaris opstrijkt.

Eén van de geïnteresseerde clubs is het naar de Premier League gepromoveerde Leicester City. The Foxes zouden zich in de afgelopen dagen al bij Ajax hebben gemeld om te informeren naar de mogelijkheid om Bergwijn in te lijven. In hoeverre de promovendus na de navraag nog serieus is voor de Oranje-international, is niet duidelijk.

Het vertrek van Bergwijn bij Ajax zou de Amsterdammers flink helpen met het verkleinen van het salarishuis. Technisch directeur Alex Kroes liet onlangs in een interview weten dat dit met 35 procent zal moeten krimpen. Volgens ESPN-journalist Christian Willaert is Jordan Henderson, de absolute grootverdiener in Amsterdam, de speler zonder wiens vertrek dit doel niet gerealiseerd kan worden, maar een transfer van Bergwijn zou ook al een stap in de juiste richting zijn.

Update: Transfersom van twintig miljoen euro moet genoeg zijn

Bergwijn geldt volgens De Telegraaf als hoogste prioriteit voor de aanval van Leicester City. De verwachting is dat de promovendus tot een akkoord kan komen met Ajax als er een bedrag van zo'n twintig miljoen euro op tafel komt, hoewel de Amsterdammers momenteel hoger in de boom zitten. Lukt het Leicester niet om Bergwijn voor twintig miljoen euro op te pikken, zal het doorschakelen.

Naast Leicester City zijn er nog verschillende andere clubs met belangstelling voor de buitenspeler. Onlangs heeft Ajax een bod van vijftien miljoen euro van Atalanta United voor hem ontvangen, wat door Kroes is geweigerd. Of Bergwijn zelf zin heeft in een overstap naar de Verenigde Staten valt ook nog te bezien.

🚨🇳🇱 Steven Bergwijn could leave Ajax in the final weeks of the transfer window with several clubs showing interest.



Leicester City approached Ajax to ask for conditions of the deal in the recent days. pic.twitter.com/aeihTrirVU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024

