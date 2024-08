‘Drie verbannen Ajacieden weigeren mee te trainen met Jong Ajax, één sluit wel bij tweede elftal aan'

Ajax-spelers , en trainen niet mee met Jong Ajax, zo weet ESPN-journalist Christian Willaert. Het drietal werd onlangs teruggezet naar het tweede elftal, maar ze werken een eigen trainingsschema af. werd ook teruggezet, maar traint volgens Ajax Showtime wel gewoon met Jong Ajax mee.

Francesco Farioli is vorige week begonnen met de bezem door de selectie van Ajax te halen. De Italiaanse keuzeheer heeft onder meer aan Vos, Sosa, Wijndal en Tahirovic laten weten dat ze niet meer welkom zijn bij het eerste elftal en voortaan moeten aansluiten bij Jong Ajax. Toch zou het viertal daar niet naar hebben geluisterd, zo onthult Willaert in de podcast Tekengeld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sutalo ‘staat niet te springen’ om stap naar Champions League-club

“Ik lees overal dat ze zijn teruggezet naar het tweede, maar ik hoor dat die jongens niet met het tweede mee willen trainen”, stelt hij. “Ze trainen nu apart op De Toekomst, ze trainen niet met het tweede mee.” De Amsterdammers hebben nog niet bevestigd of dit nieuws klopt.

LEES OOK: ‘Heel gekke’ actie van Francesco Farioli: ‘Ik denk dat er meer achter zit…’

Naast de vier eerdergenoemde spelers onthulde Farioli op de Open Dag van Ajax op maandag een vijfde speler die per direct mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. “Voor Naci Ünüvar geldt hetzelfde als voor Silvano en die andere spelers”, liet de keuzeheer zich optekenen. “Het is mijn beslissing en de club staat achter mij.”

Silvano Vos

Volgens Ajax Showtime traint Vos, in tegenstelling tot de andere namen die door Willaert zijn genoemd, wel mee met het tweede elftal. De jongeling zou namelijk nog geloven in zijn toekomst in Amsterdam en is bereid zich te laten zien bij het tweede elftal. Op die manier hoopt hij zich terug te knokken richting het eerste elftal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Berghuis tegen Vahle: 'Ik snap je vraag, maar het is niet netjes als ik antwoord geef'

Steven Berghuis kan na FK Vojvodina - Ajax geen antwoord geven op een vraag van Noa Vahle.