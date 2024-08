Farioli maakt vijfde speler bekend die per direct mag vertrekken bij Ajax

Ook mag vertrekken bij Ajax, zo laat Francesco Farioli weten voor de camera’s van ESPN. De aanvaller van de Amsterdammers bevindt zich in hetzelfde schuitje als Borna Sosa, Silvano Vos, Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic.

“Voor hem geldt hetzelfde als Silvano en die andere spelers”, begint de Italiaan tijdens de Open Dag van Ajax. “Het is mijn beslissing, ik zeg niet dat het de beste is. Maar de club staat achter mij”, gaat hij verder. Ünüvar is tijdelijk teruggezet naar de beloftenploeg van Ajax.

De trainer vindt het niet leuk om spelers uit zijn selectie te zetten. "Dat is het nooit. Het heeft me geraakt om dat aan ze te vertellen", vertelt Farioli. “Ik vind alles leuk aan trainer-zijn, behalve dit. Maar we moeten eerlijk zijn en ik denk dat dit het beste is voor iedereen”, sluit hij af.

Het Parool meldde vorige week dat Vos, Tahirovic, Sosa en Wijndal niet de enige spelers zijn die mogen vertrekken bij Ajax. Het medium weet dat Farioli ook geen plek meer lijkt te hebben voor Gaston Ávila, Jakov Medic en Chuba Akpom. Laatstgenoemde kwam na dat nieuws echter ‘gewoon’ nog in actie tegen Vojvodina.

